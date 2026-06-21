Após jogo da Seleção, jogadores do Brasil folgam; veja o que fizeram Atletas folgaram após vitória e foram liberados após treino na manhã deste domingo

Confira o que os jogadores da Seleção Brasileira fizeram em suas folgas pós vitória contra o Haiti, durante a Copa do Mundo. Liberados para descansar no sábado (20), os atletas que participaram a partida contra o Haiti na última sexta-feira (19) aproveitaram o tempo com suas famílias, nos Estados Unidos.

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Veja como os craques estão em seus dias de descanso:

Matheus Cunha aproveita folga após jogo contra o Haiti: (Foto: /Reprodução)

Neymar aproveita folga após jogo contra o Haiti: (Foto: /Reprodução)

Endrick aproveita folga após jogo contra o Haiti: (Foto: /Reprodução)

As esposas dos jogadores publicaram as fotos no Instagram.

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Durante a manha deste domingo (21), os brasileiros já realizaram um treino comandado por Carlo Ancelotti. Depois, foram liberados para aproveitarem o resto do dia com suas famílias, que estão nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo.

Como foi Brasil x Haiti

Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr. não conseguia ser agudo pela esquerda.

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A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

Brasil reduz ritmo e perde chance de melhorar o saldo

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.