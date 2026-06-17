Web vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: 'Merecem' Seleção africana empatou o jogo no final do primeiro tempo

O primeiro tempo da partida entre Portugal e a República Democrática do Congo na Copa do Mundo foi agitado e terminou empatado em 1 a 1, com dois gols de cabeça. O gol marcado nos acréscimos da primeira etapa por Yoane Wissa, que igualou o placar, movimentou os amantes de futebol na internet.

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O primeiro gol do confronto, marcado para o lado europeu por João Neves logo aos seis minutos de jogo, deu a impressão de que o time de Cristiano Ronaldo não teria dificuldades para balançar as redes em outras oportunidades, mas não foi o que aconteceu. O time da República Democrática do Congo passou a gerar perigo e, aos 50 minutos, conseguiu o empate com Yoane Wissa após cruzamento de Arthur Masuaku.

No intervalo da partida, internautas comemoraram o feito da seleção congolesa, que faz a sua primeira participação em Copas do Mundo desde 1974.

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Meti ficha legal em Portugal, mas foi impossível não ficar feliz pelo gol do Congo, todas as seleções africanas merecem o sucesso. — Gabriel ✠ (@Gabrielbragaf) June 17, 2026

primeiro gol do Congo em copa do mundo 👏🏻 — mi⁷ (@emxreis) June 17, 2026

Estava torcendo pelo gol do Congo, gostei ✌🏼 — S (@4sxcvii) June 17, 2026

sou cr7 apenas portugal quero que se ferre lindo gol do congo #PORxCON — annie (@nahn_ni) June 17, 2026

Geral no escritório comemorando o gol do Congo — ange (@ange_ange_angie) June 17, 2026

Primeiro tempo entre Portugal e RD Congo na Copa do Mundo terminou em 1x1 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Conheça Noah Sadiki, a joia do RD Congo que já vale mais de três vezes Cristiano Ronaldo de Portugal

Em busca de surpreender uma das favoritas do torneio, os africanos apostam em Noah Sadiki, jovem de 21 anos que desponta como a principal esperança da equipe e já é considerado um dos talentos mais promissores do futebol do país.

A promessa do RD Congo

Nascido em Bruxelas, na Bélgica, Sadiki passou por todas as categorias de base da seleção belga, mas antes de atuar pelo profissional, optou por defender o RD Congo, país de origem de sua família:

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— É uma escolha pessoal. Não obrigo ninguém a seguir este caminho. Fiz isso por livre e espontânea vontade. Hoje, há jovens que querem ajudar o país de origem dos pais, como fez Ibrahim Mbaye no Senegal ou Brahim Díaz na seleção de Marrocos — afirmou Sadiki ao Jornal de Angola.

Sadiki atua pelo Sunderland, da Inglaterra, uma das grandes surpresas da última edição da Premier League. Recém-promovido à elite do futebol inglês, o clube superou as expectativas e terminou a competição na sétima colocação, garantindo vaga na Liga Europa da próxima temporada.

O meio-campista foi um dos pilares da equipe ao longo da campanha. Dono de grande intensidade, capacidade de marcação e chegada ao ataque, Sadiki teve papel fundamental na histórica trajetória do Sunderland e já é tratado como uma das principais joias do elenco.

Pela seleção da República Democrática do Congo, Sadiki também desponta como a principal promessa de sua geração. Aos 21 anos, o jogador já acumula 20 partidas pela equipe nacional e é peça-chave no meio-campo, sendo uma das engrenagens do time africano para a disputa da Copa do Mundo.

Na mira de gigantes europeus

O futebol de Noah Sadiki já desperta o interesse de alguns dos principais clubes da Europa. De acordo com a imprensa inglesa, equipes como Benfica, Olympique de Marseille, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Milan monitoram de perto a situação do jovem meio-campista.

A joia da República Democrática do Congo já possui um valor de mercado que supera em mais de três vezes o de Cristiano Ronaldo, adversário desta quarta-feira (17), na estreia das seleções na Copa do Mundo. Segundo o site especializado Transfermarkt, Sadiki está avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões), enquanto o astro português tem valor estimado em 10 milhões de euros (R$58 milhões).

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