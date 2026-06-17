Torcedor da RD Congo assiste aos jogos da seleção imóvel em homenagem a herói nacional: entenda Figura ficou conhecida por reproduzir a imagem de mártir da Independência do país

Uma figura chama atenção nas arquibancadas da República Democrática do Congo. Michel Kuka Mboladinga se tornou conhecido por acompanhar os jogos da seleção africana sem se mover, permanecendo em pé durante toda a partida com um dos braços esticado em homenagem a Patrice Lumumba, herói nacional morto há mais de 60 anos.

Uma figura chama atenção nas arquibancadas da República Democrática do Congo. Michel Kuka Mboladinga se tornou conhecido por acompanhar os jogos da seleção africana sem se mover, permanecendo em pé durante toda a partida com um dos braços esticado em homenagem a Patrice Lumumba, herói nacional morto há mais de 60 anos.

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Vestido com um terno nas cores do país, Mboladinga reproduz a postura da estátua erguida em homenagem a Lumumba em Kinshasa, capital congolesa. Primeiro-ministro e principal líder da independência do país, Lumumba foi preso, torturado e assassinado em 1961. O crime contou com a participação da Bélgica, antiga potência colonial, e apoio dos Estados Unidos em meio às tensões da Guerra Fria. Seu corpo nunca foi encontrado, e ele é lembrado até hoje como um dos maiores símbolos da luta anticolonial na África.

O torcedor ganhou notoriedade durante a Copa Africana de Nações de 2025, quando passou os 90 minutos das partidas imóvel nas arquibancadas. A repercussão foi tão grande que a própria seleção da República Democrática do Congo o convidou para integrar a delegação oficial do país.

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Torcedor não estará na estreia

A ilustre figura de Michel Kuka Mboladinga, no entanto, não estará presente na estreia da República Democrática do Congo contra Portugal, nesta quarta-feira (17). Um surto de ebola no país que já registrou mais de 800 casos e 192 mortes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), impediu a viagem do torcedor para acompanhar a partida.

Apesar da ausência na estreia, a expectativa é de que Mboladinga consiga se juntar à delegação nos Estados Unidos nos próximos dias. De acordo com o portal congolês Actualité, a tendência é que ele esteja presente no duelo contra a Colômbia, marcado para o dia 24.

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Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)

RD Congo na Copa

A República Democrática do Congo está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão. A estreia da seleção africana será nesta quarta-feira (17), às 14h, diante de Portugal, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Na segunda rodada, os congoleses enfrentam a Colômbia na próxima terça-feira (23), às 23h, no Estádio Akron, em Guadalajara, no México. A participação na fase de grupos será encerrada no dia 27, às 20h30, contra o Uzbequistão, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Seleção RD Congo (Reprodução Instagram Federação RD Congo)



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