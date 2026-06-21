Ensaio fotográfico da Alemanha antes da Copa de 2010 volta a viralizar Neuer, Kroos, Özil e Klose estão entre os jogadores que participaram

Um ensaio fotográfico realizado pela seleção da Alemanha antes da Copa do Mundo de 2010 voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. Produzidas para promover a participação da equipe no Mundial da África do Sul em 2010, as imagens mostram jogadores caracterizados com pinturas corporais inspiradas na fauna africana e em elementos culturais do país-sede.

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Entre os atletas que participaram da ação estão o goleiro Manuel Neuer, retratado como um guerreiro masai, além de Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Marcell Jansen, Cacau, René Adler, Miroslav Klose, Per Mertesacker e Mario Gómez. Cada jogador recebeu uma caracterização diferente, com referências a animais como leão, tigre, guepardo, girafa e cobra.

Em entrevista recente à emissora RTL Sport, Neuer comentou o episódio e reconheceu que o material ficou marcado pela aparência incomum.

— Eram fotos individuais relacionadas ao "Big Five" da África do Sul. Isso aconteceu há muito tempo. Passamos por muita coisa desde então e hoje fazemos ensaios mais normais — afirmou o goleiro.

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O conceito do ensaio era baseado no chamado "Big Five", grupo formado por leão, elefante, búfalo, rinoceronte e leopardo, animais considerados símbolos dos safáris africanos.

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Mesut Özil como leão. Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)

Como foi a campanha da Alemanha na Copa de 2010

Dentro de campo, a seleção comandada por Joachim Löw teve uma das melhores campanhas do torneio. Após avançar em primeiro lugar no Grupo D, os alemães chamaram atenção pelas goleadas sobre Inglaterra e Argentina, ambas por 4 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

A trajetória rumo à final, porém, foi interrompida pela Espanha, que venceu a semifinal por 1 a 0 com gol de Puyol. Na disputa pelo terceiro lugar, a Alemanha superou o Uruguai por 3 a 2, encerrando a competição na terceira colocação. Thomas Müller terminou como um dos destaques da equipe, enquanto nomes como Özil, Khedira, Neuer e Kroos consolidaram uma geração que seria campeã mundial quatro anos depois, na Copa de 2014.

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Khedira.

Toni Kroos. (X/reprodução)

Marcell Jansen. (X/Reprodução)

Cacau. (X/Reprodução)

Rene Adler. (X/reprodução)

Klose. (X/Reprodução)

Mertesacker. (X/Reprodução)