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De reserva a protagonista: Undav comanda virada da Alemanha na Copa

Jogador marcou os dois gols da vitória da Alemanha

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
21/06/2026 06:00
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O atacante da Alemanha Undav (e) é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)
O atacante da Alemanha Undav (e) é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

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A Alemanha garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo graças a um nome: Denis Undav. O atacante saiu do banco de reservas, marcou dois gols e comandou a virada que transformou um jogo complicado em uma vitória fundamental para a equipe de Julian Nagelsmann.

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    • Durante boa parte da tarde em Toronto, a Alemanha não conseguiu se impor. A Costa do Marfim mostrou solidez defensiva, acumulando oito bloqueios e 11 desarmes certos, além de contar com uma atuação segura do goleiro Yahia Fofana. O cenário ficou ainda mais difícil quando Kessié abriu o placar para os africanos ainda no primeiro tempo.

    Diante de uma equipe travada e sem criatividade, Nagelsmann decidiu mexer no time por volta dos 15 minutos da etapa final. O treinador promoveu as entradas de Undav, Leweling e Amiri nos lugares de Musiala, Sané e Pavlovic. A partir dali, o panorama da partida mudou completamente.

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    Aos 68 minutos, Amiri avançou pela direita e cruzou na medida para Undav aparecer dentro da área e finalizar para empatar o confronto. Quando o empate parecia ser o resultado definitivo, já nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, Felix Nmecha encontrou um belo passe nas costas da defesa marfinense. Livre, Undav dominou e bateu na saída de Yahia Fofana para decretar a virada alemã.

    A impressão de que Undav mudou o jogo não ficou apenas na análise de quem estava assistindo ao jogo. Os números também reforçam sua importância. O atacante registrou dois passes decisivos, completou sete dos oito passes que tentou, alcançando 88% de aproveitamento, e acertou todos os seis passes realizados no campo de ataque. Os dados são do Sofascore.

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    Undav, jogador da Alemanha
    Undav foi o destaque da classificação da Alemanha (Foto: Cole Burston / AFP)

    Undav foi do futebol amador ao protagonismo na seleção alemã

    Além da atuação decisiva contra a Costa do Marfim, a trajetória de Undav chama atenção. Aos 29 anos, ele está longe de ser um dos jogadores mais badalados da seleção alemã, mas construiu seu espaço com desempenho e regularidade.

    Atualmente no Stuttgart, o atacante se firmou como uma referência ofensiva, justamente uma característica que a Alemanha buscava há anos para o seu elenco. A temporada pelo clube foi determinante para sua ascensão, com 25 gols e 14 assistências em 46 partidas, somando 39 participações diretas em gols.

    Undav da seleção alemanha
    Undav foi uma das surpresas nesta Copa (Foto: Cole Burston / AFP)

    Pela seleção, o rendimento também tem sido expressivo. Em 11 jogos, Undav marcou nove gols e distribuiu quatro assistências. Na Copa do Mundo, já balançou as redes três vezes e se consolidou como uma das principais armas ofensivas da equipe.

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    Mesmo com a concorrência de Kai Havertz, um dos nomes mais consolidados do elenco alemão, Undav segue ganhando espaço e fortalecendo sua candidatura a uma vaga entre os titulares. Se antes era visto apenas como uma alternativa para o ataque, agora passa a ser um dos protagonistas de uma Alemanha que sonha com mais um título mundial.

    Com a classificação assegurada e a liderança do Grupo E encaminhada, a seleção alemã deixa a segunda rodada da Copa com uma certeza: quando precisou de um herói para mudar a história da partida, foi Undav quem apareceu para assumir o papel principal.

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