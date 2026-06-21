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Titular da Alemanha tem suspeita de lesão de ligamento e pode perder a Copa

Seleção alemã terá que fazer alterações no onze inicial e pode ter problema sério na defesa até o final do Mundial

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
21/06/2026 17:40
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Schlotterbeck zagueiro alemanha copa do mundo
Schlotterbeck sentiu dores no joelho e precisou ser substituído. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Apesar da vitória contra a Costa do Marfim e a vaga garantida no mata-mata da Copa do Mundo, a Alemanha tem uma má notícia para a sequência do torneio. O zagueiro titular Nico tem suspeita de lesão ligamentar no joelho e pode se tornar um desfalque para equipe de Julian Nagelsmann durante toda a competição.

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    A lesão aconteceu nos primeiros minutos da partida contra a Costa do Marfim no sábado (20), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa. Logo aos 13 minutos, o defensor do Borussia Dortmund sentiu dores no joelho após um choque com o atacante marfinense Diallo.

    Schlotterbeck  recebeu atendimento médico no gramado, mas optou por permanecer em campo, mesmo após a orientação da substituição durante a parada para a hidratação. aos 22 do primeiro tempo. Mesmo com o incômodo, atuou por mais 25 minutos após o fim do primeiro tempo.

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    No intervalo, Nagelsmann optou por tirar Schlotterbeck e colocou em campo Rudiger, do Real Madrid, que atuou durante todo o segundo tempo. Ao fim do jogo, Nagelsmann admitiu a preocupação com o zagueiro, mas defendeu a escolha de por que ele jogou até o fim do primeiro tempo.

    - Ele tem alguma coisa no ligamento colateral medial ou ligamento interno, vai precisar fazer uma ressonância amanhã. De qualquer forma, a situação não parece muito boa, infelizmente. [...] No fim das contas, a decisão de continuar jogando parte muito do próprio atleta, se ele ainda tem condições de entregar desempenho. E ele foi muito bem até o intervalo - disse o treinador alemão.

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    Schlotterbeck teve uma ruptura no menisco do joelho em abril de 2025, atuando pelo Borussia Dortmund, e ficou de fora do todo o restante da temporada. Com tempo para se recuperar para a Copa, fez o ciclo completo de tratamento e confirmou vaga no Mundial e como titular no time de Julian Nagelsmann.

    No primeiro jogo da Copa, na vitória por 7 a 1 em cima de Curçao, Schlotterbeck marcou um gol em cobrança de escanteio e era considerado peça certa no onze incial da Alemanha para o torneio. Diante do Equador e, possivelmente, durante todo o restante do torneio, a seleção deve ter Jonathan Tah e Antonio Rudiger como titulares.

    Schlotterbeck zagueiro alemanha copa do mundo
    Schlotterbeck sofreu a lesão no começo do primeiro tempo. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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