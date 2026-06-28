logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

África do Sul e Canadá disputam mata-mata inédito na Copa: veja curiosidades

Seleções chegam pela primeira vez a fase eliminatória de Mundiais

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/06/2026 11:09
Favorite o Lance! no Google
África do Sul x Canadá (Foto: reprodução instagram seleções)
Maseko e David (reprodução seleções)
Ver Resumo da matéria por IA
África do Sul e Canadá fazem neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, um duelo inédito e histórico pela Copa do Mundo de 2026. A partida marca a primeira vez que as duas seleções disputam um mata-mata de Mundial, além de ser o primeiro confronto entre elas na história da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

África do Sul e Canadá fazem neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, um duelo inédito e histórico pela Copa do Mundo de 2026. A partida marca a primeira vez que as duas seleções disputam um mata-mata de Mundial, além de ser o primeiro confronto entre elas na história da competição.

continua após a publicidade
  • Lance!

    África do Sul x Canadá: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo

    Messi x Cristiano Ronaldo só na final: veja o chaveamento da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas

    • Os dois países se enfrentaram apenas uma vez anteriormente. Foi em um amistoso disputado em Durban, em novembro de 2007, quando a África do Sul venceu o Canadá por 2 a 0.

    África do Sul

    A seleção sul-africana chega embalada após surpreender na fase de grupos. Considerada a quarta força da chave, terminou na segunda colocação, atrás do México e à frente de Coreia do Sul e República Tcheca. Os Bafana Bafana estrearam com derrota para os mexicanos, empataram com os tchecos e garantiram a classificação ao vencerem os sul-coreanos.

    continua após a publicidade

    Esta é apenas a quarta participação da África do Sul em Copas do Mundo. A equipe disputou as edições de 1998, 2002 e 2010 (esta última como país-sede), mas havia sido eliminada ainda na fase de grupos em todas elas. Agora, pela primeira vez, alcança a fase eliminatória do torneio.

    Na Copa de 2010, a seleção entrou para a história ao derrotar a França por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos. O resultado permanece como uma das apenas três vitórias dos sul-africanos em Mundiais.

    continua após a publicidade

    Caso volte a vencer neste domingo, a África do Sul conquistará, pela primeira vez, duas vitórias consecutivas em Copas do Mundo e seguirá escrevendo um capítulo inédito em sua história.

    Seleção África do Sul (reprodução seleção)
    Seleção África do Sul (reprodução seleção)

    Canadá

    O Canadá, por sua vez, confirmou o favoritismo em um grupo que também contava com Suíça, Bósnia e Catar. A equipe empatou com os bósnios na estreia, goleou o Catar por 6 a 0 e acabou derrotada pela Suíça na última rodada, resultado suficiente para garantir a segunda colocação e a classificação.

    Esta é a terceira participação canadense em Copas do Mundo. A seleção esteve presente anteriormente em 1986 e 2022, mas foi eliminada na fase de grupos em ambas as oportunidades. Agora, disputa pela primeira vez um confronto eliminatório em um Mundial.

    A vitória sobre o Catar também teve um significado especial: foi a primeira da história do Canadá em Copas do Mundo. Antes disso, a equipe havia disputado seis partidas sem conseguir vencer.

    Os canadenses apostam em uma das gerações mais talentosas de sua história, liderada pelo capitão Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, e pelo atacante Jonathan David, da Juventus.

    Além disso, o Canadá chega ao confronto vivendo sua melhor sequência ofensiva em Mundiais, com gols marcados em cinco partidas consecutivas. A equipe busca manter esse desempenho para conquistar mais um feito histórico e avançar às oitavas de final.

    Seleção do Canadá (reprodução seleção)
    Seleção do Canadá (reprodução seleção)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
    Copa do Mundo 2026Técnico da Holanda aponta caminho para vitória contra MarrocosHá 2 minutos
    Patch usado pelos estreantes da Seleção em Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraQuais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo?Há 24 minutos
    Comandante não continuará sob comando da França após Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Deschamps faz auxiliar da França chorar com carta emocionante; vejaHá 28 minutos
    Taça da Copa do Mundo Fifa
    Copa do Mundo 2026Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance!Há 40 minutos
    Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra CroáciaHá 56 minutos
    Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditórioHá 59 minutos

    Mais LANCE!

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn
    Das ruas às arquibancadas: conheça as torcidas que estão dando show na Copa do Mundo
    Just Fontaine na Copa de 58
    Quem é Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo?
    Salah é abraçado por todos os companheiros do Egito
    Seleções africanas ignoram rótulos em campanha histórica na Copa do Mundo
    Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram gol do Japão
    Rayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do Japão
    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol
    Jonathan David, camisa 10 do Canadá, é celebrado pelos companheiros após o gol sobre o Catar
    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (28/06)?
    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Messi chegaria a 16 gols na Copa do Mundo com média da 1ª fase
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?
    Bruno Guimarães, Léo Pereira e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do Mundo
    Thapelo Maseko é abraçado por companheiros após marcar para a África do Sul
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (28/6)
    Goleiro Dibu Martínez faz gestos com a mão
    Entenda a participação de Dibu Martínez no gol de falta da Argentina
    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
    Argentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa