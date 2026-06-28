África do Sul e Canadá disputam mata-mata inédito na Copa: veja curiosidades Seleções chegam pela primeira vez a fase eliminatória de Mundiais

África do Sul e Canadá fazem neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, um duelo inédito e histórico pela Copa do Mundo de 2026. A partida marca a primeira vez que as duas seleções disputam um mata-mata de Mundial, além de ser o primeiro confronto entre elas na história da competição.

África do Sul e Canadá fazem neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, um duelo inédito e histórico pela Copa do Mundo de 2026. A partida marca a primeira vez que as duas seleções disputam um mata-mata de Mundial, além de ser o primeiro confronto entre elas na história da competição.

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Os dois países se enfrentaram apenas uma vez anteriormente. Foi em um amistoso disputado em Durban, em novembro de 2007, quando a África do Sul venceu o Canadá por 2 a 0.

África do Sul

A seleção sul-africana chega embalada após surpreender na fase de grupos. Considerada a quarta força da chave, terminou na segunda colocação, atrás do México e à frente de Coreia do Sul e República Tcheca. Os Bafana Bafana estrearam com derrota para os mexicanos, empataram com os tchecos e garantiram a classificação ao vencerem os sul-coreanos.

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Esta é apenas a quarta participação da África do Sul em Copas do Mundo. A equipe disputou as edições de 1998, 2002 e 2010 (esta última como país-sede), mas havia sido eliminada ainda na fase de grupos em todas elas. Agora, pela primeira vez, alcança a fase eliminatória do torneio.

Na Copa de 2010, a seleção entrou para a história ao derrotar a França por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos. O resultado permanece como uma das apenas três vitórias dos sul-africanos em Mundiais.

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Caso volte a vencer neste domingo, a África do Sul conquistará, pela primeira vez, duas vitórias consecutivas em Copas do Mundo e seguirá escrevendo um capítulo inédito em sua história.

Seleção África do Sul (reprodução seleção)

Canadá

O Canadá, por sua vez, confirmou o favoritismo em um grupo que também contava com Suíça, Bósnia e Catar. A equipe empatou com os bósnios na estreia, goleou o Catar por 6 a 0 e acabou derrotada pela Suíça na última rodada, resultado suficiente para garantir a segunda colocação e a classificação.

Esta é a terceira participação canadense em Copas do Mundo. A seleção esteve presente anteriormente em 1986 e 2022, mas foi eliminada na fase de grupos em ambas as oportunidades. Agora, disputa pela primeira vez um confronto eliminatório em um Mundial.

A vitória sobre o Catar também teve um significado especial: foi a primeira da história do Canadá em Copas do Mundo. Antes disso, a equipe havia disputado seis partidas sem conseguir vencer.

Os canadenses apostam em uma das gerações mais talentosas de sua história, liderada pelo capitão Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, e pelo atacante Jonathan David, da Juventus.

Além disso, o Canadá chega ao confronto vivendo sua melhor sequência ofensiva em Mundiais, com gols marcados em cinco partidas consecutivas. A equipe busca manter esse desempenho para conquistar mais um feito histórico e avançar às oitavas de final.

Seleção do Canadá (reprodução seleção)

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