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África do Sul vence Coreia do Sul e avança pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo

Gol no segundo tempo garante classificação histórica dos sul-africanos

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
25/06/2026 00:12
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África do Sul e Coreia do Sul se enfrentaram pelo Grupo A da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
África do Sul e Coreia do Sul se enfrentaram pelo Grupo A da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

De volta à Copa do Mundo após 16 anos, a África do Sul alcançou uma classificação histórica na noite desta quarta-feira (24). Em Monterrey, no México, a seleção africana venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, pela última rodada do Grupo A, e garantiu presença na fase eliminatória da competição. O gol da vitória foi marcado por Maseko no segundo tempo, coroando uma atuação segura e eficiente dos sul-africanos.

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    • Com o resultado, a África do Sul terminou a fase de grupos na terceira colocação da chave e avançou ao mata-mata, onde enfrentará o Canadá, neste domingo (28). Já a Coreia do Sul, que encerrou a primeira fase na segunda posição, ainda aguarda a definição de seu adversário.

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    Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    O duelo foi equilibrado desde os minutos iniciais. A Coreia do Sul procurou controlar a posse de bola e construir suas jogadas pelo meio-campo, enquanto a África do Sul apostou na velocidade dos contra-ataques.

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    Os sul-africanos criaram as melhores oportunidades da primeira etapa, principalmente com Maseko, Mofokeng e Makgopa. A chance mais clara veio após uma sobra dentro da pequena área para Makgopa, que finalizou nas mãos do goleiro adversário. Do outro lado, Lee Kang-In teve a principal oportunidade dos asiáticos ao acertar um chute que passou muito perto da trave.

    Na volta do intervalo, a partida ganhou intensidade. A Coreia do Sul tentou aumentar a pressão com a entrada de Son em busca do gol, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva africana. Aproveitando os espaços deixados pelo adversário, a África do Sul seguiu perigosa nos contra-ataques até encontrar o lance decisivo. Maseko apareceu bem para balançar as redes e garantir a vitória que confirmou a classificação histórica da equipe para a próxima fase da Copa do Mundo.

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    Após desperdiçar boas oportunidades ao longo da partida, Maseko apareceu no momento decisivo para colocar a África do Sul em vantagem. Aos 17 minutos do segundo tempo, Mofokeng fez grande jogada individual pela esquerda, deixou a marcação para trás e encontrou o camisa 12 dentro da área. Maseko dominou, girou com rapidez sobre o defensor e finalizou de perna esquerda, sem chances para o goleiro sul-coreano, garantindo o gol que selou a classificação histórica dos sul-africanos.

    Deu aula 🏅

    Principal nome da partida, Mofokeng foi o motor ofensivo da África do Sul durante quase 90 minutos. Com velocidade, personalidade e qualidade no um contra um, o atacante levou vantagem sobre a defesa sul-coreana em diversas oportunidades e participou das principais jogadas de perigo da equipe. Além de finalizar com perigo ainda no primeiro tempo, foi dele a assistência para o gol da vitória ao realizar uma bela jogada individual pela esquerda antes de encontrar Maseko dentro da área. A atuação decisiva coroou uma noite histórica para a seleção sul-africana.

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    Em um dos lances mais curiosos da partida, o goleiro Williams lançou com precisão do campo de defesa e encontrou Mofokeng disparando nas costas da marcação. O camisa 10 venceu o defensor na velocidade e tinha caminho livre para ficar cara a cara com o goleiro, mas acabou errando o domínio da bola no momento decisivo, desperdiçando uma grande oportunidade para ampliar a vantagem sul-africana.

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    Escalações:

    ÁFRICA DO SUL (Técnico: Hugo Broos) Ronwen Williams; Modiba, Mbokazi, Okon e Mudau; Mbatha, Sithole e Mofokeng (Adams); Appolis (Moremi), Maseko (Rayners) e Makgopa

    COREIA DO SUL (Técnico: Hong Myung-bo) Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae (Park Jin-Seob) e Lee Gi-hyuk; Hwang In-Beom, Hwang Hee-Chan (Son Heung-Min), Paik Seung-ho (Kim Jin-Gyu), Lee Tae-seok (Castrop); Oh Hyeongyu (Cho Gue-Sung), Lee Kangin e Seol Young-Woo.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul - Grupo A - 3ª rodada da primeira fase

    📅 Data e hora: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio de Monterrey, no México.
    🥅 Gol: Maseko (17'/2ºT) - África do Sul
    🟨 Cartões amarelos: Modiba (África do Sul) e Cho Gue-Sung (Coreia do Sul)

    🗣️Árbitro: Facundo Tello (ARG)
    🚩Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
    📟Quarto árbitro: Andres Rojas (COL)
    📱VAR: Juan Lara (CHI)

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