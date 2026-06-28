Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata
Mata-mata do Mundial começa neste domingo (28)
Com o encerramento da fase de grupos neste sábado (27), os confrontos da segunda fase foram definidos e desenharam o caminho das seleções em busca do título da Copa do Mundo.
➡️ CONFIRA A TABELA E O CHAVEAMENTO DO MATA-MATA DA COPA DO MUNDO
A nova etapa marca o início dos duelos eliminatórios, disputados em partida única. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançam ao mata-mata. O primeiro confronto confirmado será entre África do Sul e Canadá, que abrem a segunda fase no domingo (28), em Los Angeles.
💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
O Brasil já garantiu sua classificação e enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29). Em caso de vitória, a Seleção Brasileira poderá ter pela frente adversários tradicionais nas fases seguintes, dependendo da definição completa do chaveamento.
Confira o chaveamento da Copa do Mundo:
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confrontos da segunda fase (16 avos de final)
Domingo, 28 de junho
- 16h — África do Sul x Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
- 14h — Brasil x Japão
- 17h30 — Alemanha x Paraguai
- 22h — Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho
- 14h — Costa do Marfim x Noruega
- 18h — França x Suécia
- 22h — México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho
- 13h — Inglaterra x República Democrática do Congo
- 17h — Bélgica x Senegal
- 21h — Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
- 16h — Espanha x Áustria
- 20h — Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho
- 0h — Suíça x Argélia
- 15h — Austrália x Egito
- 19h — Argentina x Cabo Verde
- 22h30 — Colômbia x Gana
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre