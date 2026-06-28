Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata Mata-mata do Mundial começa neste domingo (28)

Com o encerramento da fase de grupos neste sábado (27), os confrontos da segunda fase foram definidos e desenharam o caminho das seleções em busca do título da Copa do Mundo.

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A nova etapa marca o início dos duelos eliminatórios, disputados em partida única. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançam ao mata-mata. O primeiro confronto confirmado será entre África do Sul e Canadá, que abrem a segunda fase no domingo (28), em Los Angeles.

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O Brasil já garantiu sua classificação e enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29). Em caso de vitória, a Seleção Brasileira poderá ter pela frente adversários tradicionais nas fases seguintes, dependendo da definição completa do chaveamento.

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Confira o chaveamento da Copa do Mundo:

Chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo

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Jogadores do Brasil comemoram gol contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Confrontos da segunda fase (16 avos de final)

Domingo, 28 de junho

16h — África do Sul x Canadá

Segunda-feira, 29 de junho

14h — Brasil x Japão 17h30 — Alemanha x Paraguai 22h — Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho

14h — Costa do Marfim x Noruega

18h — França x Suécia

22h — México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

0h — Suíça x Argélia 15h — Austrália x Egito 19h — Argentina x Cabo Verde 22h30 — Colômbia x Gana

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