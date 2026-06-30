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Provável adversário do Brasil: veja as escalações de Costa do Marfim e Noruega

Equipes se enfrentam pela segunda fase da competição

PorVitor PalharesEnviado especial
30/06/2026 12:52
Atualizado há 2 minutos
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Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
(Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Costa do Marfim e Noruega estão escaladas para o confronto decisivo que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 14h desta terça-feira (30), horário de Brasília, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

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    • ➡️ Costa do Marfim ou Noruega: quem ofereceria mais perigo ao Brasil na Copa do Mundo?

    Assim como antecipado pelo técnico Emerse Faé, a Costa do Marfim manteve a base que vem atuando na competição para o confronto.

    Escalação da Costa do Marfim: Yahia Fofana; Doué, Odilon Kossounou, Agbadou e Konan; Franck Kessié, Christ Inao Oulaï e Ibrahim Sangaré; Yoan Bonny, Nicolas Pepé e Yan Diomandé.

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    Já a Noruega conta com o retorno de todos os titulares poupados contra a França, na última partida da fase de grupos. O destaque fica por conta do trio formado por Odegaard, Sorloth e Haaland.

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    Escalação da Noruega: Ørjan Nyland; Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Sorloth e Erling Haaland.

    Kessié, da Costa do Marfim, comemora seu gol contra a Alemanha na Copa do Mundo
    Kessié, da Costa do Marfim, comemora seu gol contra a Alemanha na Copa do Mundo (Foto: Michael Reaves / AFP)

    Costa do Marfim e Noruega na Copa do Mundo

    A Costa do Marfim conquistou uma classificação histórica e inédita para o mata-mata da Copa. Nas participações de 2006, 2010 e 2014, os marfinenses levaram a campo elencos recheados de estrelas globais e jogadores badalados, como os ídolos Didier Drogba e Yaya Touré. Mesmo com tanto talento individual em eras passadas, a equipe sempre esbarrava em detalhes e acabava eliminada precocemente na primeira fase.

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    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    A trajetória dos Elefantes na fase de grupos de 2026 foi marcada por solidez e maturidade tática. A Costa do Marfim construiu sua classificação com duas vitórias imponentes na chave: bateu o Equador na estreia e confirmou o favoritismo diante de Curaçao na rodada decisiva, somando 6 pontos na tabela. O único tropeço da equipe foi diante da poderosa Alemanha, em um jogo que também provou o nível competitivo dos africanos: chegou a liderar o placar, mas sofreu a virada nos minutos finais da partida.

    Já a Noruega volta ao mata-mata da Copa desde 1998. A seleção venceu as duas primeiras partidas, contra Iraque e Senegal, com quatro gols do craque Erling Braut Haaland. Porém, levou o time reserva a campo contra a França e perdeu por 4 a 1, ficando com a segunda colocação do grupo.

    Costa do Marfim x Noruega
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