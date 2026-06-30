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Canadá x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Equipes chegam embaladas após classificações emocionantes na fase anterior

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/06/2026 07:00
Atualizado em 30/06/2026 11:27
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Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
Marrocos enfrenta o Canadá na próxima fase (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

O Marrocos já sabe todos os detalhes da partida contra o Canadá, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções chegam após avançarem na fase anterior da competição.

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    A equipe do lateral Achraf Hakimi enfrentará o Canadá no sábado (2), no NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA). A bola rola às 14h (de Brasília).

    📆 Data e horário: sábado, 02 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA)

    ➡️ Nos pênaltis, Marrocos vence a Holanda e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

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    • Marrocos chega às oitavas de final da Copa do Mundo após terminar na segunda colocação do seu grupo e, na sequência, superar a Holanda na segunda fase da competição. Até o momento, a seleção soma quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 66,7%. No período, marcou sete gols e sofreu quatro.

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    Veja os resultados de Marrocos na Copa do Mundo

    1. Brasil 1x1 Marrocos — Primeira fase
    2. Escócia 0x1 Marrocos — Primeira fase
    3. Marrocos 4x1 Haiti — Primeira fase
    4. Holanda 1 (2)x(3) 1 Marrocos — Segunda fase
    Diop levanta os braços em comemoração ao gol
    Diop marcou o gol de empate de Marrocos contra a Holanda (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Canadá faz história na Copa do Mundo

    A vitória por 1 a 0 diante dos sul-africanos marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos.

    Com essa campanha sólida jogando em casa, os canadenses alcançaram o feito inédito de passar da fase de grupos pela primeira vez. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.

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