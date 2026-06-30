Canadá x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
Equipes chegam embaladas após classificações emocionantes na fase anterior
O Marrocos já sabe todos os detalhes da partida contra o Canadá, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções chegam após avançarem na fase anterior da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A equipe do lateral Achraf Hakimi enfrentará o Canadá no sábado (2), no NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA). A bola rola às 14h (de Brasília).
📆 Data e horário: sábado, 02 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA)
➡️ Nos pênaltis, Marrocos vence a Holanda e avança às oitavas de final da Copa do Mundo
Marrocos chega às oitavas de final da Copa do Mundo após terminar na segunda colocação do seu grupo e, na sequência, superar a Holanda na segunda fase da competição. Até o momento, a seleção soma quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 66,7%. No período, marcou sete gols e sofreu quatro.
Veja os resultados de Marrocos na Copa do Mundo
- Brasil 1x1 Marrocos — Primeira fase
- Escócia 0x1 Marrocos — Primeira fase
- Marrocos 4x1 Haiti — Primeira fase
- Holanda 1 (2)x(3) 1 Marrocos — Segunda fase
Canadá faz história na Copa do Mundo
A vitória por 1 a 0 diante dos sul-africanos marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos.
Com essa campanha sólida jogando em casa, os canadenses alcançaram o feito inédito de passar da fase de grupos pela primeira vez. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.
+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Bélgica
Romelu Lukaku, o artilheiro belga com alma brasileira e recordes milionáriosHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
AO VIVO: Assista ao duelo entre Inglaterra e RD Congo com o Lance!TVHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Kane lidera Inglaterra na Copa do Mundo com eficiência e protagonismoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quem é Amadou Onana? Nascido no Senegal, volante defende a Bélgica na Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Romário dispara sobre desempenho de Vini Jr: 'Calou minha boca'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Com retorno de astro, veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na CopaHá 1 hora
Mais LANCE!