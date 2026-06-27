Botafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do Mundo Rubro-Negro publicou informação errada, e o Glorioso retrucou

Botafogo e Flamengo são donos de uma rivalidade centenária, que costuma agitar o Rio de Janeiro em dias de clássicos. Com o calendário do futebol brasileiro paralisado pela Copa do Mundo, no entanto, a situação não é diferente.

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Neste sábado (27), o Botafogo mandou um recado ao Flamengo, nas redes sociais, depois de uma gafe do Rubro-Negro sobre Copas do Mundo. Depois do gol de Gonzalo Plata contra a Alemanha, o Rubro-Negro se tornou o único clube brasileiro com jogadores a marcar nos últimos três mundiais.

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Quando foi enaltecer o feito, no entanto, o Flamengo cometeu um equívoco, e o Botafogo não perdoou. No perfil oficial do X, o Rubro-Negro publicou: "Lista de clubes brasileiros com gols em 3 copas do mundo seguidas além do Flamengo: Fim da lista".

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A informação é incorreta. O Botafogo, por exemplo, teve representantes que marcaram em cinco Copas do Mundo seguidas: 58, 62, 66, 70 e 74. Depois da postagem rubro-negra, o Glorioso relembrou o fato nas redes sociais.

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"Gols em cinco copas seguidas, o clube que transformou o Brasil no país do futebol: Botafogo", escreveu o clube no X.

Clássico entre os rivais no Estádio Nilton Santos (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Gols do Flamengo e do Botafogo nas copas

Nas últimas três Copas do Mundo, o Flamengo foi o único clube que teve jogadores marcando gol em todas. Em 2018, Paolo Guerrero. Em 2022, Arrascaeta. Em 2026, Gonzalo Plata. Já o Botafogo teve representantes fazendo gols em cinco mundiais seguidos. Em 58, Nilton Santos e Didi fizeram. Em 62, Garrincha, Zagallo e Amarildo foram os autores. Em 66, Rildo. Em 70 e 74, Jairzinho.