Dê suas notas: Alemanha vira nos acréscimos contra a Costa do Marfim Alemães superam dois gols anulados e garantem os três pontos em Toronto

A Alemanha assegurou uma vitória importante na luta pela classificação na Copa do Mundo de 2026. Atuando em Toronto, no Canadá, a equipe europeia superou a Costa do Marfim por 2 a 1, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo E. O resultado isola os alemães na liderança da chave, agora com seis pontos conquistados.

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Como foi a partida?

A Alemanha começou pressionando e chegou a balançar as redes com Pavlovic, mas o lance foi anulado por falta no goleiro Fofana. Apesar do domínio europeu, a Costa do Marfim foi cirúrgica e abriu o placar aos 29 minutos com Kessié, que aproveitou uma sobra na pequena área após jogada de Diomandé. Os alemães ainda amargaram um segundo gol anulado, desta vez de Havertz, indo para o intervalo em desvantagem.

Jogadores da Alemanha celebram o gol da vitória nos acréscimos em Toronto (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

No segundo tempo, a seleção alemã manteve o controle da posse de bola, mas esbarrou no forte bloqueio marfinense e nos contra-ataques perigosos do rival. A insistência deu resultado aos 22 minutos, quando Undav encontrou o gol de empate após jogada de linha de fundo. O confronto seguiu tenso e equilibrado até os acréscimos, momento em que a Alemanha furou a defesa africana para decretar a virada por 2 a 1.

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Com a vitória, a Alemanha praticamente carimbou sua vaga nas oitavas de final, liderando o Grupo E de forma isolada. A Costa do Marfim aparece na sequência da tabela, com três pontos somados.

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