logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Alemanha vira nos acréscimos contra a Costa do Marfim

Alemães superam dois gols anulados e garantem os três pontos em Toronto

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 19:15
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
O atacante Undav foi o responsável por iniciar a reação alemã no segundo tempo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
O atacante Undav foi o responsável por iniciar a reação alemã no segundo tempo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

A Alemanha assegurou uma vitória importante na luta pela classificação na Copa do Mundo de 2026. Atuando em Toronto, no Canadá, a equipe europeia superou a Costa do Marfim por 2 a 1, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo E. O resultado isola os alemães na liderança da chave, agora com seis pontos conquistados.

continua após a publicidade
  • Alemanha e Costa do Marfim

    Alemanha vira no final, vence a Costa do Marfim e garante classificação na Copa

    Copa do Mundo
    Há 8 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Como foi a partida?

    A Alemanha começou pressionando e chegou a balançar as redes com Pavlovic, mas o lance foi anulado por falta no goleiro Fofana. Apesar do domínio europeu, a Costa do Marfim foi cirúrgica e abriu o placar aos 29 minutos com Kessié, que aproveitou uma sobra na pequena área após jogada de Diomandé. Os alemães ainda amargaram um segundo gol anulado, desta vez de Havertz, indo para o intervalo em desvantagem.

    elenco alemanha copa do mundo
    Jogadores da Alemanha celebram o gol da vitória nos acréscimos em Toronto (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

    No segundo tempo, a seleção alemã manteve o controle da posse de bola, mas esbarrou no forte bloqueio marfinense e nos contra-ataques perigosos do rival. A insistência deu resultado aos 22 minutos, quando Undav encontrou o gol de empate após jogada de linha de fundo. O confronto seguiu tenso e equilibrado até os acréscimos, momento em que a Alemanha furou a defesa africana para decretar a virada por 2 a 1.

    continua após a publicidade

    Avalie o desempenho dos jogadores da Alemanha

    Avalie o desempenho dos jogadores da Alemanha

    Com a vitória, a Alemanha praticamente carimbou sua vaga nas oitavas de final, liderando o Grupo E de forma isolada. A Costa do Marfim aparece na sequência da tabela, com três pontos somados.

    ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Alemanha e Costa do Marfim
    Copa do MundoAlemanha vira no final, vence a Costa do Marfim e garante classificação na CopaHá 15 minutos
    Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoDestaque da França, Olise rejeita rótulo de artista e avisa: 'Falar com os pés'Há 16 minutos
    Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)
    Fora de CampoNarrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na CopaHá 25 minutos
    Paraguai Copa do Mundo
    Fora de CampoAtuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'Há 39 minutos
    Onde AssistirBélgica x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 41 minutos
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    Seleção Brasileira'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x HaitiHá 44 minutos

    Mais LANCE!

    Espanha x Arábia Saudita: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: Divulgação/RFEF)
    Yamal de volta? Técnico da Espanha indica mudanças para enfrentar a Arábia Saudita
    Copa do Mundo: astro da Bélgica vira desfalque contra o Irã
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: EFE/EPA/SAM WASSON)
    Koeman justifica Memphis reserva e exalta atuação da Holanda: 'Grande prova'
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Notícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedores
    Yan Diomandé - Costa do Marfim
    Conheça Yan Diomandé, joia da Costa do Marfim que viralizou após carta póstuma à irmã
    Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA
    Após Ancelotti confirmar retorno, Neymar treina forte na Seleção
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'
    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Seleção confirma lesão de Raphinha, que vira desfalque na Copa do Mundo
    Goleiro alemão Manuel Neuer sorri no aquecimento do jogo contra Curaçao, na Copa (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Ídolo da Alemanha, Neuer bate recorde histórico em Copas do Mundo
    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Pai de Endrick celebra estreia do filho na Copa e agradece apoio da torcida brasileira
    Seleção holandesa atinge marca inédita e deixa para trás registro histórico da equipe de Pelé (Foto: EFE/EPA/SAM WASSON)
    Holanda supera Brasil de Pelé e faz história na Copa do Mundo
    Vinicius Jr. celebrando o gol ao lado de Lucas Paquetá. A partida terminou 3 a 0 para o Brasil
    Paquetá responde às críticas, Danilo se firma e Vini brilha em noite rubro-negra da Seleção