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Alemanha x Costa do Marfim: veja os melhores momentos do jogo do grupo E

Gigante da Europa venceu e se classificou para a próxima fase

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 19:43
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Alemanha e Costa do Marfim se enfrentaram, na tarde deste sábado (20), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. De virada, os alemães venceram por 2 a 1 e se garantiram na próxima fase do Mundial.

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    O atacante da Alemanha Undav (e) é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)
    O atacante da Alemanha Undav (e) é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

    Como foi o jogo entre Alemanha e Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    A Alemanha começou melhor e criou as primeiras chances da partida. Logo aos nove minutos, Havertz cabeceou com perigo após cruzamento de Kimmich, mas Fofana fez grande defesa na Copa do Mundo. Os alemães chegaram a balançar as redes aos 21 minutos, com Pavlovic, mas o árbitro anulou o lance por falta no goleiro Fofana. Mesmo com menos posse de bola, a Costa do Marfim foi eficiente quando chegou ao ataque.

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    Aos 29 minutos, Diomandé fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Diallo, que tentou finalizar na pequena área. A bola sobrou para Kessié, que apareceu livre e bateu para o fundo das redes, abrindo o placar para os africanos na Copa do Mundo. Perto do final do primeiro tempo, Alemanha teve mais um gol anulado contra a Costa do Marfim, desta vez com Havertz.

    A pressão da Alemanha finalmente surtiu efeito aos 22 minutos do segundo tempo. Após insistir nas jogadas pelos lados do campo, a equipe encontrou o empate com Undav. Nos minutos finais, a partida ganhou em intensidade. A Alemanha seguiu pressionando em busca da virada após o gol de Undav, enquanto a Costa do Marfim se fechava contra a Alemanha. A virada veio nos acréscimos. Classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo garantida.

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