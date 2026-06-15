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Análise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aqui

A goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai foi um atropelo tático

PorGustavo Fogaça
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:11
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
Balogun comandou a goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai na Copa do Mundo
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A Copa do Mundo começou e, como sempre, o roteiro inicial entrega muito mais do que apenas resultados. E se os favoritos de sempre ainda ajustam os motores e sofrem com adversários encardidos, os primeiros dias de Copa serviram para apresentar um time que sabe exatamente o que quer e uma trinca de garotos que não pede licença para jogar. O futebol de seleções vive desse contraste entre a engrenagem tática e a ruptura individual, não é mesmo?

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    • O grande destaque coletivo da Copa até aqui atende por Estados Unidos da América. A goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai foi um atropelo tático desenhado por Mauricio Pochettino. O mecanismo norte-americano é letal: um 4-2-3-1 que atrai o adversário para um lado e o castiga do outro. Com a bola, Adams baixava para a saída, Robinson espetava pela esquerda e Tillman flutuava por dentro. A armadilha estava armada.

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    O Paraguai mordeu a isca. Ao tentar pressionar essa construção curta e concentrada no corredor esquerdo, a equipe sul-americana deslocava seu bloco e deixava as costas dos volantes completamente expostas. Era o sinal para a inversão. Enquanto a marcação olhava para a esquerda, Pulisic e Balogun atacavam o espaço vazio do lado oposto em velocidade. Foi uma vitória de manipulação: o Paraguai foi engolido porque correu atrás da bola, não do espaço.

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    Olhando Down Under

    Se os EUA brilharam pela estrutura, a Austrália encontrou esperança na irreverência. Nestory Irankunda, aos 20 anos, não apenas se tornou o jogador mais jovem a marcar pelos Socceroos em Copas, mas mostrou o tipo de personalidade que muda jogos travados. O gol contra a marcação, limpando a jogada após lançamento longo, e a comemoração à la Tim Cahill mostram que a Austrália tem, enfim, um jogador capaz de quebrar linhas na base da explosão e do talento puro, saindo da previsibilidade de força física que sempre marcou a seleção.

    Na mesma prateleira de juventude disruptiva, a Costa do Marfim apresentou Yan Diomandé. Com apenas 19 anos, o ponta do RB Leipzig não precisou fazer gol para ser o dono do jogo contra o Equador. Ele simplesmente destruiu o sistema defensivo sul-americano pelo lado do campo. Em um futebol cada vez mais engessado, ter um extremo que vence duelos individuais com facilidade é ter uma chave mestra contra blocos baixos. Diomandé liderou as ações ofensivas e mostrou que a renovação marfinense tem drible e profundidade real.

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    Bouaddi é destaque do Marrocos na Copa do Mundo
    Ayyoub Bouaddi foi destaque do empate entre Marrocos e Brasil na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

    Mas o choque de realidade individual veio do Marrocos. Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, olhou para o meio-campo da Seleção Brasileira e jogou como se estivesse no quintal de casa. O volante do Lille não apenas desarmou; ele ditou o ritmo. Foram 60 passes certos em 66, 100% de aproveitamento no terço final e nove duelos físicos vencidos. Bouaddi foi a bússola marroquina, provando que maturidade tática não tem idade. Ele expôs a falta de controle do Brasil com uma frieza assustadora.

    A Copa do Mundo não perdoa

    O que esses quatro destaques nos dizem sobre o restante da Copa? Que o torneio não perdoa quem entra em campo apenas para reagir. Os Estados Unidos mostraram que uma ideia clara de manipulação de espaço destrói defesas sólidas. Irankunda, Diomandé e Bouaddi provaram que a juventude atual já chega pronta para assumir o protagonismo, sem sentir o peso da camisa ou o tamanho do adversário.

    A Copa do Mundo é um ecossistema cruel. Quem não tem um coletivo afiado ou talentos capazes de quebrar o roteiro, fica pelo caminho. O cenário está posto, e o nível de exigência para os favoritos acabou de subir. E ainda estamos recém na primeira rodada!

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