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Tironi no Lance!: Inglaterra cria regra anti-cera de goleiro. Vai chegar ao Brasil?

Medida entrará em vigor na próxima temporada do futebol inglês em formato de teste

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 09:45
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Goleiro Walter e Spinelli na partida entre Vasco e Mirassol pelo Brasileirão 2026
Goleiro Walter na partida entre Vasco e Mirassol pelo Brasileirão 2026 (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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A Associação de Árbitros de Futebol da Inglaterra anunciou uma nova regra para coibir a cera nas partidas. Quando um goleiro se lesionar, um jogador de linha do mesmo time ficará fora de campo por um minuto. O treinador da equipe é quem deverá apontar o jogador a sair.

A medida entrará em vigor na próxima temporada do futebol da Inglaterra com a regra em formato de teste. Esta é mais uma tentativa de fazer com que os jogos de futebol tenham mais dinamismo e bola rolando.

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Tempo e respeito ao jogo é muito do que tem faltado no futebol brasileiro e isso fica ainda mais evidente quando se tem jogos domésticos praticamente na sequência da Copa do Mundo. Parecem mundos completamente apartados, embora seja o mesmo esporte.

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Bahia x Corinthians no fim de semana na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro foi um convite a se odiar o futebol. Pegue uma pessoa que desconheça o esporte e sua regra e a coloque para assistir a esta partida. A chance de ela nunca mais querer ver outro jogo é imensa.

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Festival de violência e desrespeito ao jogo

Um festival de violência, desrespeito ao jogo e desonestidade de causar náuseas. Por exemplo: em um lance só deste jogo, a reunião de todos os ingredientes para alguém odiar o esporte.

1 - A bola estava parada e dentro da área o zagueiro David Duarte do Bahia resolveu dar uma de macho e encostou a cabeça em Rodrigo Garro, do Corinthians.

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2- O corintiano agiu como se tivesse sofrido um atentado a bala e caiu no gramado com a mão no rosto. E lá ficou. Não quis atendimento médico, mas também se recusou a se levantar para o jogo continuar: cera.

3- Tudo isso sob olhar de Ramon Abate Abel (made in Brazil), que não tomou nenhuma providência para que a bola voltasse a rolar. E lá se passaram uns cinco minutos.

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Aqui vale uma explicação. Ramon Abate Abel "Made in Brazil" é porque o mesmo árbitro esteve na Copa do Mundo e nada parecido aconteceu.

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O árbitro Ramon Abatti, de preto, foi afastado do Brasileirão do ano passado
Ramon Abatti foi afastado durante o Brasileirão de 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

No jogo Flamengo x São Paulo no Maracanã, Wendell seria substituído. Imediatamente se jogou no chão para que a maca entrasse em campo e seu time ganhasse segundos preciosos, que ajudariam a garantir um empate na casa do rival.

Exemplos como estes são verdadeiros atentados ao futebol. A regra que a Inglaterra adotará é mais uma entre tantas para salvar o jogo. Que chegue logo no Brasil.

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Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

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