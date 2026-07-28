Tironi no Lance!: Inglaterra cria regra anti-cera de goleiro. Vai chegar ao Brasil?
Medida entrará em vigor na próxima temporada do futebol inglês em formato de teste
Carregando conteúdo exclusivo...
A Associação de Árbitros de Futebol da Inglaterra anunciou uma nova regra para coibir a cera nas partidas. Quando um goleiro se lesionar, um jogador de linha do mesmo time ficará fora de campo por um minuto. O treinador da equipe é quem deverá apontar o jogador a sair.
A medida entrará em vigor na próxima temporada do futebol da Inglaterra com a regra em formato de teste. Esta é mais uma tentativa de fazer com que os jogos de futebol tenham mais dinamismo e bola rolando.
Tempo e respeito ao jogo é muito do que tem faltado no futebol brasileiro e isso fica ainda mais evidente quando se tem jogos domésticos praticamente na sequência da Copa do Mundo. Parecem mundos completamente apartados, embora seja o mesmo esporte.
➡️Tironi no Lance!: leia todas as colunas
Bahia x Corinthians no fim de semana na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro foi um convite a se odiar o futebol. Pegue uma pessoa que desconheça o esporte e sua regra e a coloque para assistir a esta partida. A chance de ela nunca mais querer ver outro jogo é imensa.
Festival de violência e desrespeito ao jogo
Um festival de violência, desrespeito ao jogo e desonestidade de causar náuseas. Por exemplo: em um lance só deste jogo, a reunião de todos os ingredientes para alguém odiar o esporte.
1 - A bola estava parada e dentro da área o zagueiro David Duarte do Bahia resolveu dar uma de macho e encostou a cabeça em Rodrigo Garro, do Corinthians.
2- O corintiano agiu como se tivesse sofrido um atentado a bala e caiu no gramado com a mão no rosto. E lá ficou. Não quis atendimento médico, mas também se recusou a se levantar para o jogo continuar: cera.
3- Tudo isso sob olhar de Ramon Abate Abel (made in Brazil), que não tomou nenhuma providência para que a bola voltasse a rolar. E lá se passaram uns cinco minutos.
Aqui vale uma explicação. Ramon Abate Abel "Made in Brazil" é porque o mesmo árbitro esteve na Copa do Mundo e nada parecido aconteceu.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No jogo Flamengo x São Paulo no Maracanã, Wendell seria substituído. Imediatamente se jogou no chão para que a maca entrasse em campo e seu time ganhasse segundos preciosos, que ajudariam a garantir um empate na casa do rival.
Exemplos como estes são verdadeiros atentados ao futebol. A regra que a Inglaterra adotará é mais uma entre tantas para salvar o jogo. Que chegue logo no Brasil.
Tironi no Lance!: veja mais colunas
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
➡️ Palmeiras fecha turno com pontuação recorde e boa perspectiva
➡️ O coletivo foi o campeão na 'Copa dos protagonistas'
➡️ Árbitro brasileiro vai bem na estreia da Copa, mas se complica no final
➡️ Pós-Copa, o Brasileirão será uma Premier League?
Futebol Nacional
Análise tática do Guffo: precisamos prestar atenção no Athletico-PRHá 2 dias
Mais Esportes
Papo com Helio Castroneves: no Velocitta, etapa com muitos desafios para a Mercado Livre RacingHá 3 dias
Palmeiras
Tironi no Lance!: Palmeiras fecha o turno com pontuação recorde e boa perspectivaHá 4 dias
Seleção Brasileira
Lúcio de Castro: 'Eu peço um minuto de silêncio'Há 4 dias
Lance! Negócios
Após polêmicas, Roland Garros decide dividir parte da receita com os jogadoresHá 5 dias
Seleção Brasileira
Com qual tamanho a Seleção saiu da Copa do Mundo? Colunistas do Lance! opinamHá 5 dias
Mais LANCE!