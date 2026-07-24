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Tironi no Lance!: Palmeiras fecha o turno com pontuação recorde e boa perspectiva

O Palmeiras somou 44 pontos ao final da primeira parte do campeonato

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 07:30
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Maurício e elenco do Palmeiras comemorando
Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Coritiba (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

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Na corrida do Campeonato Brasleiro, a semana foi muito boa para o Palmeiras até aqui. A rodada apontava para um jogo difícil do Verdão e para um jogo fácil do Flamengo, o único concorrente na luta pelo título.

O Flamengo fez o óbvio: goleou sem nenhuma dificuldade a Chapecoense fora de casa. Mas o Palmeiras venceu com grande autoridade o Coritiba em Curitiba e terminou o primeiro turno com a diferença de sete pontos mantida para o rival. Lembrando que o Fla tem um jogo a menos, portanto, em pontos perdidos a diferença é de quatro pontos.

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O Palmeiras somou 44 pontos ao final da primeira parte do campeonato, o que significa a terceira maior pontuação da história de um time em um turno do Brasileiro. Acima dele neste ranking, o Corinthians de 2017 e o Botafogo de 2023, que fizeram incríveis 47 pontos.

A principal boa notícia para o Verdão é que dos dez times que figuram o ranking de maior pontuação em um primeiro turno, sete terminaram campeões ao fim do ano. As exceções foram o Grêmio de 2008, o Galo de 2012 e o Botafogo de 2023.

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Além disso, 44 pontos em um primeiro turno é a maior pontuação que o Palmeiras conseguiu neste recorte em toda a história.

Palmeiras e Flamengo disputam campeonato à parte

A campanha alviverde é muito consistente. E particularmente o jogo contra o Coritiba foi muito bom, mesmo com vários desfalques.

Flamengo e Palmeiras disputam um campeonato à parte de todos os outros times. O título ficará com um ou outro e hoje a vantagem do time paulista é bem relevante. Além da liderança, já venceu o rival dentro
de sua casa.

Mas o Fla vem babando logo atrás na tabela e ainda pretende reforçar o time. O argentino Almada negocia com o clube e os rubro-negros estão animados. Esta é a notícia ruim para o Palmeiras: Danilo entrou em campo nesta quinta-feira pelo Botafogo e não poderá mais reforçar o time de Abel.

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Maurício em comemoração de gol durante confronto entre Coritiba e Palmeiras pelo Brasileirão
Maurício comemora gol contra o Coritiba pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)
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