Jogadores treinam com bola, e Vitor Roque cumpre cronograma no Palmeiras Elenco realizou o primeiro treino com bola desta intertemporada; saiba como foi

Se a manhã do elenco do Palmeiras foi de exames e avaliações físicas, a tarde desta quinta-feira (25) teve o primeiro treino técnico da intertemporada, na Academia de Futebol. Sob o comando de parte da comissão técnica, os jogadores fizeram trabalhos de passes curtos e movimentações no campo com o auxílio de estacas.

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Na sequência, houve uma atividade de 11 contra 11 atletas em dimensões reduzidas com a permissão de poucos toques na bola por jogador, totalizando uma duração de quase uma hora.

O atacante Paulinho treinou em tempo integral com o elenco. Ele retornou antes das férias para intensificar os trabalhos e retornar para o segundo semestre com mais tempo dentro de campo. Ao todo, o camisa 10 alviverde soma 24 partidas e cinco gols pelo clube, sendo oito duelos e dois tentos em 2026.

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Além de Paulinho, o centroavante Vitor Roque, que passou por cirurgia o tornozelo esquerdo no começo de maio, cumpriu cronograma no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance, realizando movimentações físicas e com bola. O camisa 9 não teve férias para se recuperar e voltar junto com o calendário do Brasileirão.

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O elenco palmeirense volta a treinar na manhã desta quinta-feira (26) para dar sequência aos trabalhos na intertemporada. O próximo jogo oficial será contra o Coritiba, no dia 23 de julho, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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