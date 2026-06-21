Everson vive no Atlético-MG o Brasileirão em que mais é exigido
O arqueiro tem feito mais defesas que em outras temporadas
A crise defensiva que o Atlético-MG viveu no Campeonato Brasileiro no primeiro semestre não passa pelas mãos do goleiro. Nesta temporada, Everson tem vivido a edição do Brasileirão em que mais é exigido.
Até o momento, segundo dados do SofaScore, ele tem média de 3,1 defesas por partida, a maior da sua carreira ao lado da temporada de 2018, quando defendia o Ceará.
Ainda assim, com melhora da atuação de Everson, ele vive uma das edições do Campeonato Brasileiro com mais gols sofridos. Até o momento, a média é de 1,3, a pior desde que chegou à Cidade do Galo.
Pelo Alvinegro também o goleiro tem proporcionalmente seu pior número de jogos sem ser vazado, com apenas quatro em praticamente metade do Campeonato Brasileiro.
Em 18 partidas, Everson já tem mais duelos aéreos vencidos (9) do que nas edições de 2020, 2022, 2023 e 2024. Em média, ele afasta 0,8 bolas aéreas por jogo, igual à média de 2023.
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Confira estatísticas de Everson no Brasileirão
2018 (Ceará)
- 37 jogos (37 titular)
- 1.0 gols sofridos por jogo
- 3.1 defesas por jogo
- 75% bolas defendidas
- 12 jogos sem sofrer gols
- 55% acerto no passe
- 43% acerto no passe longo
- 0.4 saídas certas por jogo
- 0.3 bolas aéreas afastadas por jogo
- 31 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.17
2019 (Santos)
- 32 jogos (32 titular)
- 0.8 gols sofridos por jogo
- 2.4 defesas por jogo
- 74% bolas defendidas
- 14 jogos sem sofrer gols
- 1 pênalti defendido
- 76% acerto no passe
- 50% acerto no passe longo
- 0.5 saídas certas por jogo
- 1.0 bolas aéreas afastadas por jogo
- 16 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.00
2020/21 (Atlético-MG)
- 28 jogos (28 titular)
- 1.2 gols sofridos por jogo
- 2.5 defesas por jogo
- 68% bolas defendidas
- 9 jogos sem sofrer gols
- 84% acerto no passe
- 53% acerto no passe longo
- 0.3 saídas certas por jogo
- 0.3 bolas aéreas afastadas por jogo
- 4 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 6.92
2021 (Atlético-MG)
- 37 jogos (37 titular)
- 0.8 gols sofridos por jogo
- 2.4 defesas por jogo
- 75% bolas defendidas
- 16 jogos sem sofrer gols
- 1 pênalti defendido
- 78% acerto no passe
- 50% acerto no passe longo
- 0.4 saídas certas por jogo
- 0.6 bolas aéreas afastadas por jogo
- 13 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.04
2022 (Atlético-MG)
- 37 jogos (37 titular)
- 1.0 gols sofridos por jogo
- 2.2 defesas por jogo
- 69% bolas defendidas
- 15 jogos sem sofrer gols
- 1 pênalti defendido
- 77% acerto no passe
- 46% acerto no passe longo
- 0.3 saídas certas por jogo
- 0.6 bolas aéreas afastadas por jogo
- 5 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 6.94
2023 (Atlético-MG)
- 36 jogos (36 titular)
- 0.9 gols sofridos por jogo
- 2.9 defesas por jogo
- 77% bolas defendidas
- 14 jogos sem sofrer gols
- 67% acerto no passe
- 46% acerto no passe longo
- 0.3 saídas certas por jogo
- 0.8 bolas aéreas afastadas por jogo
- 5 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.08
2024 (Atlético-MG)
- 25 jogos (25 titular)
- 1.2 gols sofridos por jogo
- 2.7 defesas por jogo
- 68% bolas defendidas
- 8 jogos sem sofrer gols
- 1 pênalti defendido
- 77% acerto no passe
- 49% acerto no passe longo
- 0.4 saídas certas por jogo
- 0.4 bolas aéreas afastadas por jogo
- 8 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.04
2025 (Atlético-MG)
- 36 jogos (36 titular)
- 1.2 gols sofridos por jogo
- 2.9 defesas por jogo
- 72% bolas defendidas
- 12 jogos sem sofrer gols
- 69% acerto no passe
- 43% acerto no passe longo
- 0.6 saídas certas por jogo
- 0.6 bolas aéreas afastadas por jogo
- 16 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.17
2026 (Atlético-MG)
- 18 jogos (18 titular)
- 1.3 gols sofridos por jogo
- 3.1 defesas por jogo
- 71% bolas defendidas
- 4 jogos sem sofrer gols
- 61% acerto no passe
- 39% acerto no passe longo
- 0.6 saídas certas por jogo
- 0.8 bolas aéreas afastadas por jogo
- 9 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 7.18
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