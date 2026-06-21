Everson vive no Atlético-MG o Brasileirão em que mais é exigido O arqueiro tem feito mais defesas que em outras temporadas

A crise defensiva que o Atlético-MG viveu no Campeonato Brasileiro no primeiro semestre não passa pelas mãos do goleiro. Nesta temporada, Everson tem vivido a edição do Brasileirão em que mais é exigido.

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Até o momento, segundo dados do SofaScore, ele tem média de 3,1 defesas por partida, a maior da sua carreira ao lado da temporada de 2018, quando defendia o Ceará.

Ainda assim, com melhora da atuação de Everson, ele vive uma das edições do Campeonato Brasileiro com mais gols sofridos. Até o momento, a média é de 1,3, a pior desde que chegou à Cidade do Galo.

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Pelo Alvinegro também o goleiro tem proporcionalmente seu pior número de jogos sem ser vazado, com apenas quatro em praticamente metade do Campeonato Brasileiro.

Everson vive Brasileirão em que mais é exigido na carreira (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em 18 partidas, Everson já tem mais duelos aéreos vencidos (9) do que nas edições de 2020, 2022, 2023 e 2024. Em média, ele afasta 0,8 bolas aéreas por jogo, igual à média de 2023.

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Confira estatísticas de Everson no Brasileirão

2018 (Ceará)

37 jogos (37 titular) 1.0 gols sofridos por jogo 3.1 defesas por jogo 75% bolas defendidas 12 jogos sem sofrer gols 55% acerto no passe 43% acerto no passe longo 0.4 saídas certas por jogo 0.3 bolas aéreas afastadas por jogo 31 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.17

2019 (Santos)

32 jogos (32 titular) 0.8 gols sofridos por jogo 2.4 defesas por jogo 74% bolas defendidas 14 jogos sem sofrer gols 1 pênalti defendido 76% acerto no passe 50% acerto no passe longo 0.5 saídas certas por jogo 1.0 bolas aéreas afastadas por jogo 16 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.00

2020/21 (Atlético-MG)

28 jogos (28 titular) 1.2 gols sofridos por jogo 2.5 defesas por jogo 68% bolas defendidas 9 jogos sem sofrer gols 84% acerto no passe 53% acerto no passe longo 0.3 saídas certas por jogo 0.3 bolas aéreas afastadas por jogo 4 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 6.92

2021 (Atlético-MG)

37 jogos (37 titular) 0.8 gols sofridos por jogo 2.4 defesas por jogo 75% bolas defendidas 16 jogos sem sofrer gols 1 pênalti defendido 78% acerto no passe 50% acerto no passe longo 0.4 saídas certas por jogo 0.6 bolas aéreas afastadas por jogo 13 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.04

2022 (Atlético-MG)

37 jogos (37 titular) 1.0 gols sofridos por jogo 2.2 defesas por jogo 69% bolas defendidas 15 jogos sem sofrer gols 1 pênalti defendido 77% acerto no passe 46% acerto no passe longo 0.3 saídas certas por jogo 0.6 bolas aéreas afastadas por jogo 5 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 6.94

2023 (Atlético-MG)

36 jogos (36 titular) 0.9 gols sofridos por jogo 2.9 defesas por jogo 77% bolas defendidas 14 jogos sem sofrer gols 67% acerto no passe 46% acerto no passe longo 0.3 saídas certas por jogo 0.8 bolas aéreas afastadas por jogo 5 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.08

2024 (Atlético-MG)

25 jogos (25 titular) 1.2 gols sofridos por jogo 2.7 defesas por jogo 68% bolas defendidas 8 jogos sem sofrer gols 1 pênalti defendido 77% acerto no passe 49% acerto no passe longo 0.4 saídas certas por jogo 0.4 bolas aéreas afastadas por jogo 8 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.04

2025 (Atlético-MG)

36 jogos (36 titular) 1.2 gols sofridos por jogo 2.9 defesas por jogo 72% bolas defendidas 12 jogos sem sofrer gols 69% acerto no passe 43% acerto no passe longo 0.6 saídas certas por jogo 0.6 bolas aéreas afastadas por jogo 16 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.17

2026 (Atlético-MG)

18 jogos (18 titular) 1.3 gols sofridos por jogo 3.1 defesas por jogo 71% bolas defendidas 4 jogos sem sofrer gols 61% acerto no passe 39% acerto no passe longo 0.6 saídas certas por jogo 0.8 bolas aéreas afastadas por jogo 9 duelos aéreos ganhos Nota Sofascore 7.18

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