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Palmeiras ganha quase um mês para se preparar antes da retomada do calendário

Sem compromissos oficiais nas próximas semanas, Verdão terá longo período para treinamentos, ajustes e recuperação física dos atletas

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
25/06/2026 09:15
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Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras
Palmeiras terá longo período para trabalhar antes do retorno do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

De volta aos trabalhos após pouco mais de três semanas, o elenco do Palmeiras se reapresentou na noite desta quarta-feira (24), na Academia de Futebol, e deu inicio ao período de intertemporada em que terá quase 30 dias de trabalho antes do retorno aos gramados, pois o próximo desafio será no dia 23 de julho.

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    Enquanto acontece a Copa do Mundo, o Palmeiras aproveita para se preparar para o segundo semestre do ano, já que está forte na disputa pelas três competições: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

    O início dos trabalhos será com exames e avaliações que serão realizados nesta quinta-feira (25) pela manhã, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Foi justamente em razão disso que os jogadores se reapresentaram na noite anterior para garantir o jejum necessário.

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    A programação do Palmeiras inclui um início com trabalhos físicos na Academia de Futebol. Na fase final do período de férias, o Núcleo de Saúde e Performance do Verdão deixou orientações para os jogadores que não estavam no centro de treinamento trabalharem de forma remota. Alguns deles anteciparam a reapresentação.

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    O Verdão volta a campo no dia 23 de julho, às 21h30, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sequência de jogos será intensa, já que além do Nacional, no início de agosto as fases das oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil começam.

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    Próximos jogos do Palmeiras

    • 23/7 - contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão;
    • 26/7 - contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão;
    • 29/7 - contra o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão.

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