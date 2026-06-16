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Série D 2026: CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase; veja confrontos

A competição entra na fase mata-mata após a classificação dos quatro melhores times de cada grupo; nova edição conta com repescagem por vagas na Série C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:32
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Troféu do Brasileirão Série D (Foto: Rafael Ribeiro | CBF)
Troféu do Brasileirão Série D (Foto: Rafael Ribeiro | CBF)

A CoA Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 reúne 96 clubes, distribuídos em 16 grupos regionalizados com seis equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentaram em turno e returno dentro de suas respectivas chaves, totalizando 10 partidas para cada participante. Ao fim desta etapa, os quatro melhores colocados de cada grupo garantiram vaga no mata-mata, reduzindo a disputa para 64 equipes.

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    A partir da segunda fase, a competição passa a ser disputada em confrontos eliminatórios de ida e volta. Os clubes seguem avançando por fases sucessivas até a definição dos semifinalistas, que, assim como nas temporadas anteriores, asseguram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

    A principal novidade da edição de 2026 é a criação de uma repescagem pelo acesso. Os quatro times eliminados nas quartas de final disputarão um playoff, que distribuirá duas vagas extras na Série C de 2027.

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    Confira o formato das fases decisivas:

    1. Segunda fase: 64 clubes, com confrontos de ida e volta;
    2. Terceira fase: 32 clubes, com confrontos de ida e volta;
    3. Oitavas de final: 16 clubes, com confrontos de ida e volta;
    4. Quartas de final: oito clubes, com confrontos de ida e volta e acesso direto à Série C para os vencedores;
    5. Playoffs: quatro eliminados das quartas de final disputam duas vagas adicionais na Série C;
    6. Semifinais: quatro clubes, em jogos de ida e volta;
    7. Final: decisão em duas partidas.

    Confrontos de ida da 2ª fase

    Dia 20 de junho (sábado)

    15h: Vitória-ES x Betim, no estádio Salvador Costa, em Vitória-ES
    15h: America-RJ x XV de Piracicaba-SP, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita-RJ
    15h: São Joseense x Cianorte, no estádio Vila Olímpica, em Curitiba-PR
    15h30: São Luiz-RS x Blumenau, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí-RS
    16h: Aparecidense x Capital-DF, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO
    16h: Ceilândia-DF x Luverdense, no estádio Abadião, em Ceilândia-DF
    16h: Imperatriz x Maracanã, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA
    16h: Fluminense-PI x América-RN, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI
    17h: Sampaio Corrêa-RJ x Portuguesa, no estádio Lourivaldão, em Saquarema-RJ
    18h: Monte Roraima x Guaporé, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR
    18h: Mixto-MT x Gama, no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá-MT
    19h: Velo Clube x Água Santa, no estádio Benito Castellano, em Rio Claro-SP

    Dia 21 de junho (domingo)

    15h: Parnahyba x Águia de Marabá, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba-PI
    15h: Central x Ferroviário, no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE
    16h: Araguaína x Nacional-AM, no estádio Mirandão, em Araguaína-TO
    16h: Brasiliense x Goiatuba, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF
    16h: Tuna Luso x Iguatu, no estádio Mangueirão, em Belém-PA
    16h: Altos x ABC, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI
    16h: Maguary x Piauí, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE
    16h: Jacuipense x Treze, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana-BA
    16h: Lagarto x CSA, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto-SE
    16h: CRAC x Tombense, no estádio Genervino Fonseca, em Catalão-GO
    16h: Portuguesa-RJ x Noroeste, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro-RJ
    16h: São José-RS x Santa Catarina, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-RS
    16h: Cascavel x Marcílio Dias, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel-PR
    16h30: Serra Branca x Juazeirense, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB
    17h: Sampaio Corrêa x Trem, no estádio Castelão, em São Luís-MA
    17h: ASA x Sergipe, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca-AL
    17h: Rio Branco-ES x Uberlândia, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES
    17h: Ivinhema x Democrata GV, no estádio Saraivão, em Ivinhema-MS
    18h: Independência x Manauara, na Arena da Floresta, em Rio Branco-AC
    18h: São Raimundo-RR x Porto Velho, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR

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    Confrontos de volta

    Dia 27 de junho (sábado)

    15h: Betim x Vitória-ES, na Arena Gregorão, em Contagem-MG
    15h: Santa Catarina x São José-RS, no estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul-SC
    15h: Blumenau x São Luiz-RS, no estádio SESI, em Blumenau-SC
    15h30: Trem x Sampaio Corrêa, no estádio Augusto Antunes, em Santana-AP
    15h30: Maracanã x Imperatriz, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú-CE
    16h: Capital-DF x Aparecidense, no estádio JK, em Paranoá-DF
    16h: Iguatu x Tuna Luso, no estádio Morenão, em Iguatu-CE
    16h: América-RN x Fluminense-PI, na Arena das Dunas, em Natal-RN
    16h: Piauí x Maguary, no estádio Albertão, em Teresina-PI
    16h: Portuguesa x Sampaio Corrêa-RJ, no estádio Canindé, em São Paulo-SP
    16h: Água Santa x Velo Clube, na Arena Inamar, em Diadema-SP
    17h: Águia de Marabá x Parnahyba, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá-PA
    17h: CSA x Lagarto, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL
    17h: Sergipe x ASA, na Arena Batistão, em Aracaju-SE
    17h: Uberlândia x Rio Branco-ES, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia-MG
    18h: Tombense x CRAC, no estádio Antônio de Almeida, em Tombos-MG
    18h: XV de Piracicaba-SP x America-RJ, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba-SP
    18h30: Goiatuba x Brasiliense, no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba-GO
    19h30: Gama x Mixto-MT, no estádio Bezerrão, no Gama-DF

    Dia 28 de junho (domingo)

    15h30: Juazeirense x Serra Branca, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA
    16h: ABC x Altos, na Arena das Dunas, em Natal-RN
    16h: Noroeste x Portuguesa-RJ, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru-SP
    16h: Marcílio Dias x Cascavel, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí-SC
    16h: Cianorte x São Joseense, no estádio Albino Turbay, em Cianorte-PR
    16h30: Manauara x Independência, no estádio Ismael Benigno, em Manaus-AM
    17h: Porto Velho x São Raimundo-RR, no estádio Gentil Valério de Lima, em Ariquemes-RO
    17h: Nacional-AM x Araguaína, no estádio Carlos Zamith, em Manaus-AM
    17h: Ferroviário x Central, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE
    17h: Treze x Jacuipense, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB
    18h: Guaporé x Monte Roraima, no estádio Cassolão, em Guaporé-RO
    18h: Luverdense x Ceilândia-DF, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde-MT

    Dia 29 de junho (segunda-feira)

    20h30: Democrata GV x Ivinhema, no estádio Mammoud Abbas, em Governador Valadares-MG

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