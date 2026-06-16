Série D 2026: CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase; veja confrontos A competição entra na fase mata-mata após a classificação dos quatro melhores times de cada grupo; nova edição conta com repescagem por vagas na Série C

A CoA Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 reúne 96 clubes, distribuídos em 16 grupos regionalizados com seis equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentaram em turno e returno dentro de suas respectivas chaves, totalizando 10 partidas para cada participante. Ao fim desta etapa, os quatro melhores colocados de cada grupo garantiram vaga no mata-mata, reduzindo a disputa para 64 equipes.

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A partir da segunda fase, a competição passa a ser disputada em confrontos eliminatórios de ida e volta. Os clubes seguem avançando por fases sucessivas até a definição dos semifinalistas, que, assim como nas temporadas anteriores, asseguram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade da edição de 2026 é a criação de uma repescagem pelo acesso. Os quatro times eliminados nas quartas de final disputarão um playoff, que distribuirá duas vagas extras na Série C de 2027.

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➡️Árbitros são agredidos em jogo da Série D do Brasileirão; veja vídeo

Jogador agride árbitros em jogo da Série D (Foto: reprodução / Youtube)

Confira o formato das fases decisivas:

Segunda fase: 64 clubes, com confrontos de ida e volta; Terceira fase: 32 clubes, com confrontos de ida e volta; Oitavas de final: 16 clubes, com confrontos de ida e volta; Quartas de final: oito clubes, com confrontos de ida e volta e acesso direto à Série C para os vencedores; Playoffs: quatro eliminados das quartas de final disputam duas vagas adicionais na Série C; Semifinais: quatro clubes, em jogos de ida e volta; Final: decisão em duas partidas.

Confrontos de ida da 2ª fase

Dia 20 de junho (sábado)

15h: Vitória-ES x Betim, no estádio Salvador Costa, em Vitória-ES

15h: America-RJ x XV de Piracicaba-SP, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita-RJ

15h: São Joseense x Cianorte, no estádio Vila Olímpica, em Curitiba-PR

15h30: São Luiz-RS x Blumenau, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí-RS

16h: Aparecidense x Capital-DF, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO

16h: Ceilândia-DF x Luverdense, no estádio Abadião, em Ceilândia-DF

16h: Imperatriz x Maracanã, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA

16h: Fluminense-PI x América-RN, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI

17h: Sampaio Corrêa-RJ x Portuguesa, no estádio Lourivaldão, em Saquarema-RJ

18h: Monte Roraima x Guaporé, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR

18h: Mixto-MT x Gama, no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá-MT

19h: Velo Clube x Água Santa, no estádio Benito Castellano, em Rio Claro-SP

Dia 21 de junho (domingo)

15h: Parnahyba x Águia de Marabá, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba-PI

15h: Central x Ferroviário, no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE

16h: Araguaína x Nacional-AM, no estádio Mirandão, em Araguaína-TO

16h: Brasiliense x Goiatuba, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF

16h: Tuna Luso x Iguatu, no estádio Mangueirão, em Belém-PA

16h: Altos x ABC, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI

16h: Maguary x Piauí, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE

16h: Jacuipense x Treze, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana-BA

16h: Lagarto x CSA, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto-SE

16h: CRAC x Tombense, no estádio Genervino Fonseca, em Catalão-GO

16h: Portuguesa-RJ x Noroeste, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro-RJ

16h: São José-RS x Santa Catarina, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-RS

16h: Cascavel x Marcílio Dias, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel-PR

16h30: Serra Branca x Juazeirense, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB

17h: Sampaio Corrêa x Trem, no estádio Castelão, em São Luís-MA

17h: ASA x Sergipe, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca-AL

17h: Rio Branco-ES x Uberlândia, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES

17h: Ivinhema x Democrata GV, no estádio Saraivão, em Ivinhema-MS

18h: Independência x Manauara, na Arena da Floresta, em Rio Branco-AC

18h: São Raimundo-RR x Porto Velho, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR

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Confrontos de volta

Dia 27 de junho (sábado)

15h: Betim x Vitória-ES, na Arena Gregorão, em Contagem-MG

15h: Santa Catarina x São José-RS, no estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul-SC

15h: Blumenau x São Luiz-RS, no estádio SESI, em Blumenau-SC

15h30: Trem x Sampaio Corrêa, no estádio Augusto Antunes, em Santana-AP

15h30: Maracanã x Imperatriz, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú-CE

16h: Capital-DF x Aparecidense, no estádio JK, em Paranoá-DF

16h: Iguatu x Tuna Luso, no estádio Morenão, em Iguatu-CE

16h: América-RN x Fluminense-PI, na Arena das Dunas, em Natal-RN

16h: Piauí x Maguary, no estádio Albertão, em Teresina-PI

16h: Portuguesa x Sampaio Corrêa-RJ, no estádio Canindé, em São Paulo-SP

16h: Água Santa x Velo Clube, na Arena Inamar, em Diadema-SP

17h: Águia de Marabá x Parnahyba, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá-PA

17h: CSA x Lagarto, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

17h: Sergipe x ASA, na Arena Batistão, em Aracaju-SE

17h: Uberlândia x Rio Branco-ES, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia-MG

18h: Tombense x CRAC, no estádio Antônio de Almeida, em Tombos-MG

18h: XV de Piracicaba-SP x America-RJ, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba-SP

18h30: Goiatuba x Brasiliense, no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba-GO

19h30: Gama x Mixto-MT, no estádio Bezerrão, no Gama-DF

Dia 28 de junho (domingo)

15h30: Juazeirense x Serra Branca, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA

16h: ABC x Altos, na Arena das Dunas, em Natal-RN

16h: Noroeste x Portuguesa-RJ, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru-SP

16h: Marcílio Dias x Cascavel, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí-SC

16h: Cianorte x São Joseense, no estádio Albino Turbay, em Cianorte-PR

16h30: Manauara x Independência, no estádio Ismael Benigno, em Manaus-AM

17h: Porto Velho x São Raimundo-RR, no estádio Gentil Valério de Lima, em Ariquemes-RO

17h: Nacional-AM x Araguaína, no estádio Carlos Zamith, em Manaus-AM

17h: Ferroviário x Central, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

17h: Treze x Jacuipense, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB

18h: Guaporé x Monte Roraima, no estádio Cassolão, em Guaporé-RO

18h: Luverdense x Ceilândia-DF, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde-MT

Dia 29 de junho (segunda-feira)

20h30: Democrata GV x Ivinhema, no estádio Mammoud Abbas, em Governador Valadares-MG

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