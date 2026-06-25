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Elenco do Palmeiras realiza exames e avaliação física após reapresentação

Atletas do Verdão iniciaram os trabalhos com uma bateria de exames clínicos e testes físicos; confira

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
25/06/2026 15:19
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Felipe Anderson durante exames na Academia de Futebol do Palmeiras
Felipe Anderson realiza exames médicos na Acadenia de Futebol do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após se reapresentarem na noite de quarta-feira (24), os jogadores Palmeiras deram início aos trabalhos da intertemporada na manhã desta quinta (25), na Academia de Futebol. O grupo estava em jejum desde a noite anterior para passar por exames cardiológicos e laboratoriais em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, além de avaliações funcionais e biomecânicas com o Núcleo de Saúde e Performance.

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    O Verdão terá quase um mês de intertemporada antes de retomar o calendário do futebol nacional. O próximo jogo será apenas no dia 23 de julho, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Brasileirão.

    Para isso, iniciar com estes trabalhos intensivos é de grande importância para os jogadores, como explicou Pedro Pontin, coordenador médico do clube.

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    — Hoje, na reapresentação dos atletas, estamos fazendo alguns exames de acompanhamento, em sequência àqueles que fizemos no início da temporada. Eles servirão para termos um monitoramento real do momento, de como esses atletas se apresentaram e também comparar com os exames que foram feitos no início do ano — disse o médico.

    — Avaliaremos a parte bioquímica por meio dos exames de sangue e urina, fazendo também as avaliações cardiopulmonares. Com esses parâmetros, a comissão poderá planejar os treinos nesse longo período de intertemporada e, assim, extrair o máximo possível de rendimento — explicou.

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    ➡️ Elenco do Palmeiras se reapresenta e inicia intertemporada; veja programação

    Esta retomada de temporada após um período parado requer atenção e, portanto, essa bateria de exames se torna muito necessária na reapresentação. Estão sendo feitas as avaliações clínicas, biomecânicas, fisiológicas e metabólicas para mapear cada atleta e poder conduzir processos de treinamento.

    — Realizamos avaliação da composição corporal do atleta por meio da fisiologia e da nutrição, além dos testes biomecânicos e fisiológicos. São testes de potência nos quais verificamos não só a parte muscular, mas também a qualidade do movimento. Essas avaliações permitem avaliar o atleta para prevenção, redução de lesão e os níveis de condicionamento cardiorrespiratório e cardiológico — afirmou Daniel Gonçalves, coordenador do NSP.

    Alguns jogadores já haviam retornado às atividades na Academia de Futebol antes do prazo, como Paulinho, Benedetti e Jefté, que passou por cirurgia no joelho recentemente. Além deles, Vitor Roque não ganhou três semanas de férias, já que se recupera de cirurgia no tornozelo e deve ficar à disposição da comissão técnica quando os jogos voltarem.

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    Apesar das férias, os jogadores do Verdão receberam um cronograma de atividades remotas, prescritas pelo Núcleo de Saúde e Performance, já na reta final do período de descanso. O clube não divulgou se disputará amistosos durante a Copa do Mundo.

    Paulinho, atacante do Palmeiras, durante atividades na Academia de Futebol
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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