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Elenco do Palmeiras se reapresenta e inicia intertemporada; veja programação

Após período de férias, jogadores passarão por exames médicos na manhã desta quinta-feira (25); reapresentação tem novidades

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
24/06/2026 20:54
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Jogadores do Palmeiras se reapresentam na Academia de Futebol
Jogadores do Palmeiras se reapresentaram nesta quarta-feira (24) na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O elenco do Palmeiras se reapresentou na noite desta quarta-feira (24), na Academia de Futebol, e deu inicio ao período de intertemporada visando o segundo semestre. Os jogadores ganharam pouco mais de três semanas de férias durante este início de Copa do Mundo. A baixa, no entanto, fica por conta do lateral-direito Giay, conforme antecipou o Lance!.

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    Os jogadores chegaram ao local por volta das 19h (de Brasília), horário previsto para a reapresentação. Eles jantaram no refeitório do centro de excelência enquanto assistiam à partida da Seleção Brasileira contra a Escócia, pela Copa do Mundo.

    O objetivo do horário do início dos trabalhos é para garantir o jejum necessário para os exames e avaliações que serão realizados nesta quinta-feira (25) pela manhã, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.

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    Único reforço até o momento para esta janela do meio do ano, o zagueiro Alexander Barboza também marcou presença na representação. O defensor já havia conhecido a estrutura do clube quando assinou contrato e inicia agora os trabalhos junto dos novos companheiros. O argentino, um dos pilares dos títulos do Botafogo em 2024, firmou vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028, com opção de prorrogação por um ano.

    O próximo desafio do time de Abel Ferreira será no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    Kaique é reintegrado

    A principal novidade foi a volta do goleiro Kaique, reintegrado ao grupo depois de empréstimo ao Nacional-POR. Cria da Academia e campeão da Copa São Paulo de 2022, o arqueiro de 23 anos se destacou na Europa com atuações consistentes – ao todo, foram 28 partidas disputadas e quatro penalidades defendidas na Primeira Divisão de Portugal, sendo o líder desse quesito no torneio.

    Com a camisa alviverde, Kaique colecionou convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado o Mundial Sub-20 em 2023. Em contrapartida, o goleiro Aranha está em negociação de empréstimo.

    ➡️ Palmeiras terá apenas uma ausência na reapresentação após a pausa para a Copa

    Desfalque na apresentação do Palmeiras

    Giay está com a seleção argentina na Copa do Mundo e é aguardado pela comissão técnica alviverde no início da próxima semana, após o fim da primeira fase do torneio mundial. Esse foi um pedido da Seleção Argentina ao Palmeiras.

    Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

    O Palmeiras teve recorde de convocados para essa Copa do Mundo: sete nomes. São eles: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai).

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    Jogadores do Palmeiras na Academia de Futebol
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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