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Almada cita Botafogo após vitória da Argentina: 'Quem sabe eu possa voltar'

Jogador demonstrou carinho pelo clube e falou sobre retorno no futuro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:35
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Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)
Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

O meia Thiago Almada não escondeu o carinho pelo Botafogo após a classificação da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Logo após o triunfo da Albiceleste por 3 a 1 sobre a Jordânia, na madrugada deste domingo, o jogador relembrou sua trajetória no Glorioso e deixou as portas abertas para um futuro retorno ao clube carioca.

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    Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
    Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

    Em entrevista à CazéTV na zona mista do AT&T Stadium, Almada classificou sua história no Alvinegro como "incrível, muito lindo, inesquecível". Ao ser questionado sobre a possibilidade de vestir novamente a camisa do clube, o argentino foi enfático:

    — Quem sabe, em algum momento, eu possa voltar ao clube — afirmou o jogador, que ainda fez questão de dedicar um momento aos torcedores brasileiros: — Quero aproveitar para mandar um abraço à torcida do Botafogo pelo carinho de sempre.

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    Thiago Almada teve uma trajetória curta, mas extremamente vitoriosa no Rio de Janeiro. O jogador defendeu o Botafogo durante o segundo semestre de 2024, sendo peça-chave nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2025, o atleta se transferiu para o Lyon e, na atual temporada, defende as cores do Atlético de Madrid, da Espanha.

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    Argentina segue 100% na Copa

    No Mundial de 2026, Almada segue como um nome importante no elenco de Lionel Scaloni. Após ser titular nas vitórias sobre Argélia e Áustria, o meia começou no banco de reservas contra a Jordânia para poupar os titulares, já que os argentinos foram à campo com um time misto. Assim como Messi, Almada entrou na segunda etapa e ajudou a garantir a vitória que manteve os 100% de aproveitamento dos atuais campeões mundiais na fase de grupos.

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    A Argentina agora foca na segunda fase da competição, onde enfrentará Cabo Verde nos 16 avos de final. A partida decisiva está marcada para a próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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