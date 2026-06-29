Almada cita Botafogo após vitória da Argentina: 'Quem sabe eu possa voltar' Jogador demonstrou carinho pelo clube e falou sobre retorno no futuro

O meia Thiago Almada não escondeu o carinho pelo Botafogo após a classificação da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Logo após o triunfo da Albiceleste por 3 a 1 sobre a Jordânia, na madrugada deste domingo, o jogador relembrou sua trajetória no Glorioso e deixou as portas abertas para um futuro retorno ao clube carioca.

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Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

Em entrevista à CazéTV na zona mista do AT&T Stadium, Almada classificou sua história no Alvinegro como "incrível, muito lindo, inesquecível". Ao ser questionado sobre a possibilidade de vestir novamente a camisa do clube, o argentino foi enfático:

— Quem sabe, em algum momento, eu possa voltar ao clube — afirmou o jogador, que ainda fez questão de dedicar um momento aos torcedores brasileiros: — Quero aproveitar para mandar um abraço à torcida do Botafogo pelo carinho de sempre.

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Thiago Almada teve uma trajetória curta, mas extremamente vitoriosa no Rio de Janeiro. O jogador defendeu o Botafogo durante o segundo semestre de 2024, sendo peça-chave nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2025, o atleta se transferiu para o Lyon e, na atual temporada, defende as cores do Atlético de Madrid, da Espanha.

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Argentina segue 100% na Copa

No Mundial de 2026, Almada segue como um nome importante no elenco de Lionel Scaloni. Após ser titular nas vitórias sobre Argélia e Áustria, o meia começou no banco de reservas contra a Jordânia para poupar os titulares, já que os argentinos foram à campo com um time misto. Assim como Messi, Almada entrou na segunda etapa e ajudou a garantir a vitória que manteve os 100% de aproveitamento dos atuais campeões mundiais na fase de grupos.

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A Argentina agora foca na segunda fase da competição, onde enfrentará Cabo Verde nos 16 avos de final. A partida decisiva está marcada para a próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Brasil x Japão

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