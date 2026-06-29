Fifa retira transfer ban do Botafogo referente à dívida por Almada Glorioso ainda tem outras cinco punições e aguarda resultado de recursos na entidade

Em nota oficial publicada no início da tarde desta segunda-feira (29), o Botafogo informou que o transfer ban referente ao caso envolvendo o Atlanta United, pela dívida na compra de Thiago Almada, foi suspenso pela Fifa.

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Os demais casos seguem sob análise da Fifa, e a SAF aguarda o resultado. O clube busca incluir os débitos na fila da Recuperação Judicial para poder contratar atletas na próxima janela de transferências.

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Ainda há as punições referentes a Rwan Cruz, Santiago Rodríguez, Artur e Lucas Villalba, além de multas administrativas aplicadas pela Fifa. A expectativa é de resolução dos casos antes do retorno do calendário do futebol brasileiro.

— A decisão da FIFA simboliza o início de uma nova fase da gestão da SAF Botafogo, pautada pela responsabilidade institucional e sustentabilidade financeira. O novo momento da SAF reflete o compromisso com o resgate da credibilidade do Clube e com a adoção de novas práticas de Governança que garantam estabilidade e confiança para atletas, colaboradores, parceiros, credores e toda a torcida alvinegra — escreveu o Botafogo, em nota.

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Almada deixou o Botafogo no início de 2025 (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Veja a nota oficial do Botafogo:

"A SAF Botafogo informa que o transferban referente ao caso FDD-27222, envolvendo o Atlanta United, está oficialmente suspenso pela FIFA. Os demais casos seguem sob análise e o Clube aguarda o resultado.

A decisão representa um importante reconhecimento da compatibilização entre o sistema regulatório internacional do futebol e as particularidades do ordenamento jurídico brasileiro. O Botafogo agradece à FIFA pela sensibilidade e pelo diálogo institucional, que permitiram o reconhecimento das restrições impostas pelas decisões judiciais vigentes no Brasil, assegurando o respeito ao devido processo legal.

O Clube também registra seu agradecimento e reconhecimento à equipe jurídica que conduziu esse trabalho com competência, dedicação e responsabilidade, atuando de forma técnica e incansável para alcançar esse resultado.

O Botafogo, no contexto da Recuperação Judicial da qual faz parte como SAF, reitera que irá cumprir integralmente os acordos que serão celebrados no plano de credores, sempre em alinhamento com as determinações da Justiça brasileira.

A decisão da FIFA simboliza o início de uma nova fase da gestão da SAF Botafogo, pautada pela responsabilidade institucional e sustentabilidade financeira. O novo momento da SAF reflete o compromisso com o resgate da credibilidade do Clube e com a adoção de novas práticas de Governança que garantam estabilidade e confiança para atletas, colaboradores, parceiros, credores e toda a torcida alvinegra.

A SAF segue trabalhando para construir um futuro sólido, responsável e à altura de sua história."