Botafogo sofre novo transfer ban, desta vez por dívida na compra de Barrera SAF, que havia conseguido reduzir punições, voltou a ter seis bans ativos na Fifa

Poucas horas após ter um transfer ban retirado da lista, referente à dívida com o Atlanta United (EUA) pela compra de Thiago Almada, o Botafogo foi novamente punido pela Fifa voltou a ter seis pendências no sistema da entidade. Desta vez, o débito é com o Junior Barranquilla (COL) pela contratação do atacante Jordan Barrera.

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A nova punição é válida por três janelas de transferências. Barrera foi contratado pela SAF no meio de 2025 e custou cerca e R$ 22 milhões, assinando contrato até o fim de 2029.

Em nota publicada na última segunda-feira (29), o Botafogo informou que segue trabalhando com seu departamento jurídico para retirar todos os transfer ban aplicados pela Fifa em meio à crise financeira da SAF. O clube entrou em recuperação judicial e, por isso, não pode quitar as dívidas a não ser dentro da fila organizada pelo processo.

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Jordan Barrera foi contratado pelo Botafogo em 2025 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O presidente João Paulo Magalhães e o CEO Eduardo Iglesias estão à frente da operação. O Glorioso está em processo de revenda após a saída de John Textor e tem contrato vinculante assinado com a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba.

Ainda há as punições referentes a Rwan Cruz, Santiago Rodríguez, Artur e Lucas Villalba, além de multas administrativas aplicadas pela Fifa. A expectativa é de resolução dos casos antes do retorno do calendário do futebol brasileiro.

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