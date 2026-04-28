Franclim festeja vitória do Botafogo em meio a problemas da SAF

O Botafogo fez seu papel e venceu o Independiente Petrolero (BOL) sem dificuldade pelo placar de 3 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Nilton Santos, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Após o confronto, o técnico Franclim Carvalho celebrou a atuação mesmo após rodar o elenco e em meio ao caos da SAF.

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Um dos destaques foi, novamente, a presença dos laterais para um ataque. Se contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, o gol saiu de cruzamento de Vitinho para gol de Alex Telles, desta vez, Telles quem cruzou para Mateo Ponte completar e abrir o placar.

— Eu já disse aqui que os nossos laterais têm que correr muito. Nós normalmente temos substituídos os laterais porque eles têm que correr muito e têm corrido muito. Quando eu digo correr, não é só para frente. Eles têm que ir para frente e para trás. Nós tentamos manter a equipe equilibrada com quatro homens, às vezes ficam só três. Nós ficamos um pouco… não é chateado, mas gritei com eles — disse.

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A vitória ameniza a semana recheada de novos episódios da briga societária na SAF, com John Textor retirado do comando e Durcesio Mello assumindo como diretor-geral provisoriamente. Mais uma vez, a blindagem ao elenco foi pauta.

— Temos essa informação e não podemos fugir dela. Temos também um técnico muito chato que sou eu, e os atletas tem algo que sempre temos na vida: ambição. Eles chegam lá dentro, seja em treino ou em jogo, e não pensam mais nada a não ser correr, trabalhar, fazer gols e defender. Essa mentalidade que temos no grupo é muito importante para ficarmos dentro da bolha que estamos e não pensarmos em nada que nos rodeia. Isso é mérito do grupo. Quando falo do grupo, falo de jogadores, comissão, Léo, Brito. As pessoas mais próximas. Acho que nós do Botafogo, torcedores incluídos, temos que pensar que o inimigo não está aqui dentro, mas sim lá fora. Não tenho dúvida nenhuma que o fato de ser o Botafogo causa um alvoroço ainda maior — destacou.

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Botafogo venceu o Independiente Petrolero no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Com o resultado, o Glorioso foi a sete pontos no Grupo E e ficou com a liderança. O próximo compromisso será no sábado (2/5), contra o Remo, novamente em casa, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Ataque modificado

— Não é o jogo de hoje que me dá a ideia, mas conhecer os jogadores. São dois noves, mas são diferentes. Muito diferentes. O Kadir tem trabalhado bem e aproveitado as oportunidades. É um menino que gosto muito, acho que tem muito potencial. Nosso scout está de parabéns. Porque acho que ele pode nos dar coisas ali naquela posição que precisamos. Tem que crescer ainda, tem potencial, mas não é jogador feito. Po jogar com Cabral, Junior, Chris e Tucu. Aqueles dois homens procuramos que sejam um pouco diferentes.

Série invicta

— É bom que nós falemos disso. Mas eu gostaria que deixássemos de falar isso e não perder. Porque nós algum dia vamos perder, obviamente nós sabemos disso. Queremos adiar ao máximo esse dia. Costuma-se dizer que, quando ganhamos, estamos mais perto de perder. Mas eu não fiz nada a não ser propor aos jogadores algumas ideias. Umas eles estão de acordo, outras eles não estão, e nós negociamos. Mas eu acho que o grande mérito é dos jogadores e do elenco que nós temos. Estou muito satisfeito com a capacidade de trabalho dos jogadores, que nos surpreendeu, sinceramente. Pelo lado positivo. Do grupo todo. E acho que isso tem feito diferença.

Rotação e Danilo fora

— O Danilo é o atleta, ou era, que tinha maior minutagem desde que chegamos. 429 minutos, o que é muito. Estamos falando de 25 dias. É muito para o Danilo. Ele só não começou contra o Racing, mas entrou. Hoje não começou, nem aqueceu ou entrou. Sábado, se tudo correr dentro da normalidade, faltam 10 porque o Danilo vai jogar. Foi importante para dar esse descanso ao Danilo porque é um jogador importante para nós. Sei que ele pode estar um pouco chateado porque quer jogar sempre, mas sábado tem que dar uma boa resposta, pois precisamos dele e ele precisa de nós também.

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