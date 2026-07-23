Botafogo rescinde contrato com zagueiro Bastos
Angolano de 25 anos chegou ao clube em 2023
Bastos não é mais jogador do Botafogo. A rescisão do contrato do clube com o zagueiro foi publicada nesta quinta-feira (23), no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e encerra uma passagem de três anos do angolano pelo Glorioso.
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A relação entre as partes estremeceu após o defensor de 35 anos não se reapresentar para o segundo semestre alegando pendências financeiras. Seu contrato tinha validade até o fim da temporada, e o Botafogo já não tinha a intenção de renovar.
Segundo apurou o Lance!, esta não foi a primeira vez que Bastos agiu de tal maneira em data de reapresentação. O mesmo aconteceu na virada de 2024 para 2025, quando o zagueiro cobrou parte da premiação da temporada anterior.
O Botafogo, por sua vez, já via o angolano, contratado no segundo semestre de 2023, como carta fora do baralho. Reserva na primeira temporada, ele foi peça importante no ano mágico de 2024, nos títulos do Brasileirão e Libertadores, mas ficou afastado ao longo de todo 2025 devido à lesão no joelho esquerdo.
Bastos voltou a atuar regularmente em 2026, sob o comando de Martín Anselmi, mas ficou abaixo do esperado. Ferraresi, contratado junto ao São Paulo, tomou conta da posição, enquanto o outrora titular se recuperava de lesão.
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