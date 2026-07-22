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Paulinho e Lucas Monzón são apresentados pelo Botafogo e destacam adaptação

Jogadores chegam em meio à reformulação do sistema defensivo para a sequência da temporada

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 15:19
Atualizado há 2 minutos
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Diretor Léo Coelho, do Botafogo, apresentou Paulinho e Lucas Monzón
Diretor Léo Coelho, do Botafogo, apresentou Paulinho e Lucas Monzón (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O Botafogo apresentou na tarde desta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, o lateral-esquerdo Paulinho e o zagueiro Lucas Monzón, que reforçam o sistema defensivo em meio à reformulação do elenco para o segundo semestre. A dupla, em entrevista coletiva, falou do novo passo na carreira e do dia a dia no CT Lonier para adaptação.

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Paulinho chega como opção para o lado esquerdo, que tem Alex Telles como titular. Ele defendeu o Midtjylland, da Dinamarca, por sete temporadas, e assinou até o fim de 2028. Já Lucas Monzón, brasileiro naturalizado uruguaio, pertencia ao Racing-URU e jogou pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, na última temporada, e assinou até o fim de 2029.

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— A recepção foi super positiva, né? Todos os atletas do grupo, a gente percebe que eles tentam integrar a gente o máximo possível. Os treinadores também conversam muito com a gente. A gente precisa estar com uma boa relação com todo mundo. E acho que é mais isso. No primeiro momento a gente está se adaptando, claro, mas é super positivo — disse Paulinho.

— O grupo foi muito especial. Foi maravilhoso. Já tinha amigos, então tudo ficou mais fácil. Já ter essas pessoas conhecidas faz com que a gente se adapte melhor. É isso aí. Então fica mais fácil o trabalho — completou Lucas Monzó.

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Paulinho passou sete anos fora do país e retorna após já ter sido sondado pelo Glorioso, no início do ano. O jogador vê concorrência pesada na posição, com o ídolo Alex Telles titular, e falou de suas características para ajudar o time comandado por Franclim Carvalho.

Paulinho e Lucas Monzón foram apresentados pelo Botafogo
Paulinho e Lucas Monzón foram apresentados pelo Botafogo (Foto: Leonardo Bessa)

— Sou um lateram muito ofensivo. Gosto de chegar mesmo no fundo, tudo mais, mas com comprometimento na parte defensiva também. Passei sete temporadas no futebol dinamarquês onde praticamente eles são muito obedientes. Então acho que isso agregou muito ao meu estilo de jogo. E no mais é isso. Acho que é muita dedicação. Para poder jogar super bem, assim como eu joguei antes. No mais é isso: é muita dedicação — destacou o lateral.

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Lucas Monzón, filho de mãe brasileira e pai uruguaio, deixou o país aos cinco anos e fez carreira por lá. Contratado após passagem de destaque pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, o novo camisa 33 é tratado como reposição imediata à saída de Alexander Barboza.

— Bom, eu sou um zagueiro de velocidade, zagueiro agressivo. Cada zagueiro tem o seu jogo, né? O Alex (Barboza) é um bom zagueiro. Mas eu acredito que vou mais para a velocidade e para a agressividade do jogo que eu tenho. Deixar entrar no jogo, chegar forte — finalizou o defensor.

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A dupla já foi regularizada na CBF e está apta a jogo. A tendência é que Paulinho e Lucas Monzón sejam relacionados pelo técnico Franclim Carvalho para o duelo desta quita-feira (23), com o Vitória, no Nilton Santos, atrasado da 4ª rodada do Brasileirão.

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