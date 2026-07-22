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Botafogo anuncia contratação do volante angolano Domingos Andrade

Jogador de 23 anos foi comprado junto ao Porto B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 10:46
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Domingos Andrade é o novo reforço do Botafogo
Domingos Andrade é o novo reforço do Botafogo para a temporada (Foto: Divulgação)

O Botafogo anunciou na manhã desta quarta-feira (22) a quinta contratação na janela de transferências do segundo semestre. Trata-se do volante Domingos Andrade, de 23 anos, que defendia a equipe B do FC Porto, de Portugal.

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O angolano assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2029. A negociação gira em torno de R$ 9 milhões fixos, podendo chegar a cerca de R$ 12 milhões por metas estabelecidas no acordo. A negociação é por 70% dos direitos econômicos do atleta.

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Domingos Andrade tem convocações para a seleção de seu país, ainda que não seja figurinha carimbada. Ele já trabalha no CT Lonier junto aos novos companheiros e aguarda regularização na CBF para poder estrear pelo Alvinegro.

Domingos Andrade é o novo reforço do Botafogo
Domingos Andrade é o novo reforço do Botafogo para a temporada (Foto: Divulgação)

O volante ex-Porto é o quinto reforço anunciado pelo clube para o segundo semestre na janela aberta na última segunda-feira (20). Antes, a SAF confirmou e já regularizou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón e o lateral-esquerdo Paulinho.

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Após superar o Santos por 2 a 1, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, novamente no Estádio Nilton Santos, em duelo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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