Botafogo defende sequência invicta de quase nove anos diante do Vitória
Vitória tem uma das piores campanhas como visitante no Brasileirão
O Botafogo recebe o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, o confronto coloca em jogo uma sequência que favorece o clube carioca: o time baiano não vence o adversário desde 2017 e tenta encerrar um jejum de quase nove anos.
O cenário também é sustentado pelos números da atual edição do Brasileirão. Longe de Salvador, o Vitória soma apenas três pontos e tem a segunda pior campanha como visitante da competição, à frente apenas da Chapecoense.
A última vitória rubro-negra sobre o Botafogo ocorreu justamente no Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série A de 2017. Na ocasião, a equipe comandada por Jair Ventura — hoje treinador do Vitória — sofreu a virada e acabou derrotada por 3 a 2.
Desde aquele encontro, os clubes se enfrentaram dez vezes, com cinco vitórias do Glorioso e cinco empates. No período, o Vitória conquistou apenas 16,7% dos pontos disputados no confronto. A sequência reúne partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além do duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024.
Apesar da vantagem recente do clube carioca, o histórico geral mostra equilíbrio. Em 51 confrontos oficiais, cada equipe soma 17 vitórias, além de 17 empates, com aproveitamento idêntico de 44,4%.
Como foi o último triunfo do Vitória?
O triunfo baiano aconteceu em 1º de outubro de 2017 e teve roteiro de reviravolta. David, atualmente no Vasco, abriu o placar para o Vitória. O Botafogo respondeu com dois gols de Brenner e assumiu a liderança do marcador.
Nos minutos finais, porém, o Vitória buscou a reação. André Lima, ex-atacante do Botafogo, empatou aos 45 minutos do segundo tempo, e Danilinho, aos 50, decretou a vitória por 3 a 2.
Escalações da partida (Brasileirão 2017)
Botafogo: Gatito Fernández; Luis Ricardo, Joel Carli (Marcelo), Rabello e Victor Luis (Gilson); Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva e Marcos Vinícius (Leo Valencia); Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Jair Ventura.
Vitória: Caíque; Patric, Wallace, Ramon e Geferson (Danilinho); Fillipe Soutto, Uillian Correia (André Lima) e Yago Felipe; David (Cleiton Xavier), Neilton e Santiago Tréllez. Técnico: Vágner Mancini.
Lembra disso?
O confronto de 2017 também ficou marcado por homenagens realizadas antes do apito inicial. O volante Bruno Silva recebeu da diretoria do Botafogo uma camisa comemorativa pelos 100 jogos com a equipe.
Na mesma ocasião, o elenco promoveu uma oração em apoio ao atacante Roger, ausente do estádio após ser diagnosticado com um tumor renal. O jogador passou por cirurgia em São Paulo e se afastou temporariamente das atividades para tratamento.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Botafogo
Botafogo rescinde contrato com zagueiro BastosHá 42 minutos
Fora de Campo
Torcedores do Botafogo reagem a possível acerto de Almada com FlamengoHá 8 horas
Onde Assistir
Botafogo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 19 horas
Botafogo
Botafogo relaciona Danilo para jogo com o Vitória pelo BrasileirãoHá 22 horas
Botafogo
Domingos Andrade exalta acerto e projeta passagem pelo Botafogo: 'Clube glorioso'Há 22 horas
Palmeiras
Palmeiras eleva proposta por Danilo e aguarda resposta do BotafogoHá 22 horas
Mais LANCE!