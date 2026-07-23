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Botafogo defende sequência invicta de quase nove anos diante do Vitória

Vitória tem uma das piores campanhas como visitante no Brasileirão

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 12:50
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Danilo comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
Danilo está de volta ao grupo de relacionados do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O Botafogo recebe o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, o confronto coloca em jogo uma sequência que favorece o clube carioca: o time baiano não vence o adversário desde 2017 e tenta encerrar um jejum de quase nove anos.

O cenário também é sustentado pelos números da atual edição do Brasileirão. Longe de Salvador, o Vitória soma apenas três pontos e tem a segunda pior campanha como visitante da competição, à frente apenas da Chapecoense.

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A última vitória rubro-negra sobre o Botafogo ocorreu justamente no Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série A de 2017. Na ocasião, a equipe comandada por Jair Ventura — hoje treinador do Vitória — sofreu a virada e acabou derrotada por 3 a 2.

Jair Ventura - Botafogo x Nova Iguaçu
Jair Ventura, ex-comandante do Botafogo (Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!)

Desde aquele encontro, os clubes se enfrentaram dez vezes, com cinco vitórias do Glorioso e cinco empates. No período, o Vitória conquistou apenas 16,7% dos pontos disputados no confronto. A sequência reúne partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além do duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024.

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Apesar da vantagem recente do clube carioca, o histórico geral mostra equilíbrio. Em 51 confrontos oficiais, cada equipe soma 17 vitórias, além de 17 empates, com aproveitamento idêntico de 44,4%.

Como foi o último triunfo do Vitória?

O triunfo baiano aconteceu em 1º de outubro de 2017 e teve roteiro de reviravolta. David, atualmente no Vasco, abriu o placar para o Vitória. O Botafogo respondeu com dois gols de Brenner e assumiu a liderança do marcador.

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Nos minutos finais, porém, o Vitória buscou a reação. André Lima, ex-atacante do Botafogo, empatou aos 45 minutos do segundo tempo, e Danilinho, aos 50, decretou a vitória por 3 a 2.

Escalações da partida (Brasileirão 2017)

Botafogo: Gatito Fernández; Luis Ricardo, Joel Carli (Marcelo), Rabello e Victor Luis (Gilson); Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva e Marcos Vinícius (Leo Valencia); Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Jair Ventura.

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Vitória: Caíque; Patric, Wallace, Ramon e Geferson (Danilinho); Fillipe Soutto, Uillian Correia (André Lima) e Yago Felipe; David (Cleiton Xavier), Neilton e Santiago Tréllez. Técnico: Vágner Mancini.

Lembra disso?

O confronto de 2017 também ficou marcado por homenagens realizadas antes do apito inicial. O volante Bruno Silva recebeu da diretoria do Botafogo uma camisa comemorativa pelos 100 jogos com a equipe.

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Na mesma ocasião, o elenco promoveu uma oração em apoio ao atacante Roger, ausente do estádio após ser diagnosticado com um tumor renal. O jogador passou por cirurgia em São Paulo e se afastou temporariamente das atividades para tratamento.

Roger, ex-atacante do Botafogo
Roger, ex-atacante do Botafogo (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

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