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Domingos Andrade exalta acerto e projeta passagem pelo Botafogo: 'Clube glorioso'

Volante de 23 anos estava no Porto B e assinou contrato até o fim de 2029

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 16:08
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Domingos Andrade é o novo volante do Botafogo
Domingos Andrade foi apresentado no Botafogo pelo diretor Léo Coelho (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Domingos Andrade foi apresentado como reforço do Botafogo nesta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, em entrevista coletiva, e falou da expectativa com a passagem pelo clube alvinegro. O angolano de 23 anos defendia o Porto B e assinou contrato até o fim de 2029.

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O jogador, nome indicado pelo departamento de scout e que já era conhecido por Franclim Carvalho, vestirá a camisa 91. A posição era tratada como prioridade pelo Alvinegro para a janela após perdas importantes, como a lesão de Allan e a venda de Newton. Domingos chegou ao Rio de Janeiro já com referências de Bastos, desligado recentemente, e Kauê, com quem jogou no Porto B e foi revelado no clube.

— Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de representar um clube de tradição, um clube glorioso como o Botafogo. Quero agradecer à estrutura por olhar e acreditar no meu potencial. Agradecer ao meu empresário, que apresentou o projeto e falou muito bem do clube. Eu também já conhecia o clube por intermédio do Bastos, por intermédio do Kauê, também formado aqui no clube, e só tenho coisas boas a respeito do clube. Foi um amor que sei que daqui a alguns anos vai valer a pena — iniciou o jogador.

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Domingos Amdrade chega como opção para o meio-campo, tanto na função de primeiro volante como mais avançado. O jovem exaltou suas características e falou do contato com Franclim Carvalho.

— Falando de como jogador, sou um jogador bastante batalhador. Um jogador que trabalha muito em prol da equipe, que vai estar sempre aí pra recuperar a bola, para conseguir… Enfim, carregar o piano, como a gente fala. Ah, o mister… o mister falou comigo. Falou daquilo que achava de mim como jogador, daquilo que esperava de mim. E é só continuar a fazer. — destacou.

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Domingos Andrade foi apresentado no Botafogo pelo diretor Léo Coelho
Domingos Andrade foi apresentado no Botafogo pelo diretor Léo Coelho (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O camisa 91 foi a quinta contratação anunciada e apresentada pelo Botafogo para o segundo semestre de 2026. Ele ainda não deve ficar à disposição para o jogo contra o Vitória, nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), atrasado da 4ª rodada do Brasileirão.

— Eu acho que é um privilégio, porque somos privilegiados em representar. Eu sou privilegiado em ter a oportunidade de representar um clube como o Botafogo. E eu olho para a pressão como motivo para continuar trabalhando, para me motivar. Porque nós, em Angola, temos um ditado que fala que "o carvão, quando é pressionado, gera diamante". Espero que, com a pressão da estrutura e dos adeptos, a gente gere frutos — finalizou.

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