Times brasileiros surgem no trailer do EA Sports FC 27 e empolgam fãs Bahia e Botafogo estão no EA Sports FC 27

A espera por clubes brasileiros totalmente oficializados no principal videogame de futebol do planeta pode estar perto de um capítulo decisivo. Nesta quinta-feira (23), a Electronic Arts divulgou o primeiro trailer de revelação do EA Sports FC 27. Entre os destaques das imagens, dois nomes em especial chamaram a atenção do público nacional: Bahia e Botafogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bahia e Botafogo aparecem em destaque no trailer de revelação do EA Sports FC 27 (Foto: Reprodução)

A aparição da dupla nas cenas do jogo acendeu o sinal verde para o licenciamento completo no título para consoles e PC, dando continuidade a um movimento que começou há alguns meses, quando ambas as equipes estrearam na versão para dispositivos móveis (EA Sports FC Mobile).

continua após a publicidade

O gargalo do licenciamento no Brasil

Atualmente, a franquia da EA Sports conta com a presença de diversos times do futebol brasileiro por conta do acordo de direitos de transmissão e imagem mantido com a Conmebol. Contudo, essa parceria garante apenas os direitos sobre escudos, uniformes e nomes oficiais das instituições durante os torneios continentais (como a Copa Libertadores e a Sul-Americana).

O grande obstáculo segue sendo o elenco de atletas: os jogadores aparecem com nomes e aparências genéricas. Isso ocorre porque o Brasil não possui uma liga unificada que faça a negociação coletiva dos direitos de imagem dos futebolistas , ao contrário do que acontece nas principais ligas da Europa e do mundo. Com isso, qualquer empresa de games precisa negociar individualmente com cada atleta profissional, um imbróglio jurídico e burocrático que se arrasta há anos.

continua após a publicidade

Negociações individuais abrem portas

Apesar das travas estruturais do mercado nacional, os clubes têm autonomia para buscar acordos individuais diretamente com as desenvolvedoras — modelo que a rival Konami utiliza há anos na franquia eFootball.

Bahia e Botafogo aproveitaram essa brecha e firmaram parceria com a EA. O primeiro passo ocorreu com a inclusão das equipes no ecossistema mobile e, agora, a presença no trailer oficial do EA Sports FC 27 indica que os torcedores do Esquadrão de Aço e do Glorioso finalmente poderão comandar seus times com maior nível de fidelidade nos consoles e computadores.

continua após a publicidade

Bahia e Botafogo aparecem em destaque no trailer de revelação do EA Sports FC 27 (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.