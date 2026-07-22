Botafogo apresenta os goleiros Warleson e Gabriel Batista: 'Responsabilidade boa' Goleiros chegam ao clube para disputa por titularidade após saídas no elenco

O Botafogo apresentou na tarde desta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, os goleiros Warleson e Gabriel Batista, que chegam para disputa da titularidade da equipe comandada por Franclim Carvalho. Os novos reforços do Glorioso concederam entrevista coletiva e celebraram a chegada ao projeto.

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Warleson foi formado nas categorias de base do Athletico-PR, depois passou pelo Sampaio Correa e estava no Cercle Brugge, da Bélgica, desde 2019. Já Gabriel Batista, cria do Flamengo, também passou pelo clube do Maranhão antes de se transferir ao Santa Clara, de Portugal.

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— Nós sabemos que a escola do Botafogo é muito tradicional nos goleiros. Então, a responsabilidade é uma responsabilidade boa de estar representando essa camisa e estar representando todos os homens que passaram. Mais recentemente tem o John... São pessoas que eu acompanho e que tive a oportunidade também de já jogar. Sei da qualidade que têm os goleiros do Botafogo. Espero poder retribuir e estar à altura dessa responsabilidade que o clube tem — disse Gabriel Batista.

— Um clube grandioso que teve grandes formadores de goleiros e grandes goleiros que passaram por aqui. Então, são goleiros que não tenho palavras para mencionar o que eles fizeram na história do Botafogo. A gente está aqui como equipe e estamos representando o Botafogo, e também a história. Estamos escrevendo o nosso nome na história a partir de hoje. Então, acredito que seja honroso da nossa parte estar representando essa equipe — completou Warleson.

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Diretor Léo Coelho apresentou os novos goleiros do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Gabriel Batista foi revelado pelo Flamengo, fez sua estreia em 2018 no profissional, mas se firmou na titularidade em sua passagem por Portugal. Na volta o Rio de Janeiro, o arqueiro se mostrou pronto e mais maduro para atuar.

— Acredito que eu volto muito mais preparado, muito mais maduro do que quando eu saí. Essa passagem que eu tive no Sampaio Corrêa foi de muita importância para mim, para eu aprender coisas que eu ainda não tinha vivido. E a minha passagem por Portugal também foi muito boa, para eu compreender algumas coisas, entender questões da minha carreira que, talvez, quando era mais jovem, eu não compreendia. Então, sim, chego mais preparado. Chego pronto. Me sinto bem, me sinto mais maduro e preparado para tudo o que possa acontecer — destacou o goleiro.

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Warleson, por sua vez, sabe da responabilidade devido ao momento de baixa na posição. Neto deixou o clube após passagem repleta de críticas, assim com Léo Linck, emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal. A pressão é alta, assim como as expectativas.

— Sim, a pressão já está lá. A pressão existe. E, como a gente mencionou, a gente está aqui com o pé no chão. A gente está aqui com muita humildade de poder representar o nosso trabalho. Eu digo por mim e também por ele. Sei como é que a gente está trabalhando todos os dias ali, dedicando ao máximo — destacou o novo goleiro do Botafogo.

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A dupla já foi regularizada na CBF e está apta a jogo. A tendência é que Warleson e Gabriel Batista sejam relacionados pelo técnico Franclim Carvalho para o duelo desta quita-feira (23), com o Vitória, no Nilton Santos, atrasado da 4ª rodada do Brasileirão.

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