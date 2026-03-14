menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo tem mudanças para clássico com o Flamengo: veja escalação

Glorioso mira virada de chave após eliminação precoce na Libertadores

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/03/2026
19:39
Atualizado há 1 minutos
Vestiário do Botafogo para o clássico com o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Vestiário do Botafogo para o clássico com o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para o clássico deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), com o Flamengo, no Nilton Santos, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Anselmi promoveu mudanças na equipe em relação aos últimos compromissos.

continua após a publicidade

Para a partida, o treinador argentino confirmou as projeções, trocou o goleiro e promoverá estreia. Léo Linck, muito criticado pelos jogos recentes, dá lugar a Raul. Montoro deixa o meio-campo, e Cristian Medina, grande contratação da primeira janela, começará no 11 inicial.

Apenas dois zagueiros de ofício foram escalados. Newton, volante, também deixou o time titular para o lugar de Allan.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins, Jordan Barrera e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Carrascal; Samuel Lino e Pedro.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - SEXTA RODADA

📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR FIFA/SC)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins, Jordan Barrera e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Carrascal; Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias