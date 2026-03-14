Botafogo chega pressionado para clássico em busca de resposta rápida

O Botafogo não tem tempo para lamentar a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores e vira a chave de olho em um duelo importante. Neste sábado (14), o Glorioso recebe o Flamengo para clássico importante na recuperação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Júnior Santos é apresentado e celebra retorno ao Botafogo: 'Estou muito confiante'

A equipe chega pressionada por bom resultado em casa e exibição convincente diante de seu torcedor. O recorte recente mostra queda brusca de rendimento e necessidade de organização.

Diante do Flamengo, a missão é clara. O Alvinegro foca nos três pontos para alavancar a campanha no Campeonato Brasileiro e espantar a crise no começo do trabalho do técnico Martín Anselmi.

continua após a publicidade

Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo com caras novas

Para isso, o argentino terá reforços importantes no grupo. Além de Edenilson, que jogou semifinais e final da Taça Rio, Anselmi poderá promover as estreias do zagueiro Ferraresi, do volante Cristian Medina e do atacante Júnior Santos. Novo gás em meio a um momento conturbado.

Martín Anselmi segue contando com prestígio interno, já que a diretoria entende que o contexto do início do ano atrapalhou montagem de elenco e crescimento do trabalho. As arquibancadas, no entanto, já não têm tanta paciência com o comandante e pedem uma resposta rápida.

continua após a publicidade

Com dois jogos a menos, o Botafogo quer deixar logo as últimas posições do Brasileirão. O Glorioso entrou na sexta rodada ocupando a 17ª colocação, com três pontos somados.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.