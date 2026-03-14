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Botafogo chega pressionado para clássico em busca de resposta rápida

Glorioso chega após eliminação dura na Libertadores e em início de crise

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/03/2026
04:00
Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraBotafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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O Botafogo não tem tempo para lamentar a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores e vira a chave de olho em um duelo importante. Neste sábado (14), o Glorioso recebe o Flamengo para clássico importante na recuperação da equipe.

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A equipe chega pressionada por bom resultado em casa e exibição convincente diante de seu torcedor. O recorte recente mostra queda brusca de rendimento e necessidade de organização.

Diante do Flamengo, a missão é clara. O Alvinegro foca nos três pontos para alavancar a campanha no Campeonato Brasileiro e espantar a crise no começo do trabalho do técnico Martín Anselmi.

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Martín Anselmi, técnico do Botafogo
Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo com caras novas

Para isso, o argentino terá reforços importantes no grupo. Além de Edenilson, que jogou semifinais e final da Taça Rio, Anselmi poderá promover as estreias do zagueiro Ferraresi, do volante Cristian Medina e do atacante Júnior Santos. Novo gás em meio a um momento conturbado.

Martín Anselmi segue contando com prestígio interno, já que a diretoria entende que o contexto do início do ano atrapalhou montagem de elenco e crescimento do trabalho. As arquibancadas, no entanto, já não têm tanta paciência com o comandante e pedem uma resposta rápida.

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Com dois jogos a menos, o Botafogo quer deixar logo as últimas posições do Brasileirão. O Glorioso entrou na sexta rodada ocupando a 17ª colocação, com três pontos somados.

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