Botafogo chega pressionado para clássico em busca de resposta rápida
Glorioso chega após eliminação dura na Libertadores e em início de crise
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O Botafogo não tem tempo para lamentar a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores e vira a chave de olho em um duelo importante. Neste sábado (14), o Glorioso recebe o Flamengo para clássico importante na recuperação da equipe.
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A equipe chega pressionada por bom resultado em casa e exibição convincente diante de seu torcedor. O recorte recente mostra queda brusca de rendimento e necessidade de organização.
Diante do Flamengo, a missão é clara. O Alvinegro foca nos três pontos para alavancar a campanha no Campeonato Brasileiro e espantar a crise no começo do trabalho do técnico Martín Anselmi.
Botafogo com caras novas
Para isso, o argentino terá reforços importantes no grupo. Além de Edenilson, que jogou semifinais e final da Taça Rio, Anselmi poderá promover as estreias do zagueiro Ferraresi, do volante Cristian Medina e do atacante Júnior Santos. Novo gás em meio a um momento conturbado.
Martín Anselmi segue contando com prestígio interno, já que a diretoria entende que o contexto do início do ano atrapalhou montagem de elenco e crescimento do trabalho. As arquibancadas, no entanto, já não têm tanta paciência com o comandante e pedem uma resposta rápida.
Com dois jogos a menos, o Botafogo quer deixar logo as últimas posições do Brasileirão. O Glorioso entrou na sexta rodada ocupando a 17ª colocação, com três pontos somados.
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