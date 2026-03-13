Júnior Santos é apresentado e celebra retorno ao Botafogo: 'Estou muito confiante'

De volta ao lugar onde viveu a melhor fase da carreira, o atacante Júnior Santos foi apresentado pelo Botafogo nesta sexta-feira (13), no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o jogador autor do gol do título da Libertadores em 2024, celebrou o retorno ao Glorioso e projetou mais um capítulo na linda história com o clube.

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— Muito feliz de estar de volta. Me sinto muito bem aqui. Estou aqui novamente para que junto com todos vocês aqui, que fazem parte da família Botafogo, que a gente consiga mais uma vez construir essa história vitoriosa e eu estou muito confiante nessa temporada — iniciou o jogador.

Júnior Santos foi apresentado com a camisa número 17, sua nova numeração no Glorioso. Idolatrado, o "Jacaré" ou "Raio", como foi apelidado, ficou surpreso com a recepção da torcida mesmo após um ano fora do clube.

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— Por um momento, acreditei esse carinho tivesse diminuído pouco com a minha saída. Mas quando eu chego no aeroporto, quando eu vejo a excepção da torcida, eu confesso que eu fiquei surpreendido. Isso me motiva ainda mais para continuar trabalhando e fazer até melhor do que fiz em 2024 — revelou.

Júnior Santos foi apresentado como novo reforço do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)Júnior Santos foi apresentado como novo reforço do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Ligação com o Botafogo

Em seu desembarque no Rio de Janeiro, quando chegou para assinar contrato e realizar exames médicos, Júnior Santos citou que a relação com o clube era algo "espiritual". Chegada em 2022 após passagem pelo futebol japonês, retorno, ida ao Fortaleza, depois novo contrato até o fim de 2024, saída para o Atlético-MG e chamado novamente para uma terceira passagem.

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O atacante explicou a fala sobre a relação com o Botafogo, relembrou episódio marcante em sua vida antes mesmo da profissionalização, e projetou um ano de conquistas.

— Quando eu me tornei jogador profissional, na verdade foi uma profecia. Eu estava carregando uma sapata (atividade em obra) e uma moça evangélica falou que Deus mostrou que eu ia viajar o mundo inteiro. Eu dei risada, não acreditei, hoje estou aqui, conquistei tudo e estou conquistando — contou.

— Eu acredito muito nisso. Acredito muito que existe algo com o Botafogo. Então eu planejo grandes coisas, marcar o nome aqui mais uma vez. Tenho fé que vou fazer uma grande temporada e que, mais uma vez, vamos chocar o Brasil.

Júnior Santos já foi regularizado e pode fazer sua reestreia com a camisa do Botafogo. O Glorioso volta a campo neste sábado (14), no Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília), para o clássico com o Flamengo.

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