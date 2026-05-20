Gustavo Scarpa é submetido a cirurgia e vira 'dor de cabeça' no Atlético

O meio-campista do Atlético, Gustavo Scarpa, foi submetido nesta quarta-feira (20) a uma cirurgia no joelho direito. O clube não divulgou um prazo estimado para o retorno do jogador.

O meio-campista do Atlético, Gustavo Scarpa, foi submetido nesta quarta-feira (20) a uma cirurgia no joelho direito. O clube não divulgou um prazo estimado para o retorno do jogador.

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Scarpa passou por um procedimento de artroscopia para retirada de um fragmento solto no joelho. A cirurgia foi realizada pelos médicos do Atlético, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no Hospital Mater Dei. O atleta deve receber alta ainda nesta quarta-feira e iniciará o processo de recuperação já na quinta-feira (21).

O jogador está fora de ação há cerca de duas semanas. Sua última partida foi no dia 5 de maio, no empate em 2 a 2 com o Juventude, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana.

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Scarpa vira dor de cabeça no Atlético

Scarpa se tornou uma preocupação no Atlético. O meio-campista irá se recuperar de uma cirurgia em um momento decisivo da temporada, enquanto seu futuro no clube segue indefinido.

Reserva na equipe, o jogador não tem recebido muitos minutos ao longo do ano e já aparece como um dos nomes que podem ser negociados na janela de transferências do meio da temporada. No Campeonato Brasileiro, Scarpa soma apenas 10 partidas e, com a lesão, não deve atingir o limite de 13 jogos, o que ainda permitiria uma transferência para outros clubes do país.

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Contratado no fim de dezembro de 2023 junto ao Nottingham Forest, por cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), Scarpa viveu altos e baixos no Atlético. No entanto, nesta temporada, ainda não conseguiu engatar uma sequência consistente de boas atuações.

Scarpa em Galo x América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

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