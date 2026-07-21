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Natanael vê Atlético superior e lamenta empate: 'Pagamos caro por 15 minutos'

Galo e Bahia ficaram no 1 a 1 nesta terça-feira (21) na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 23:42
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Natanael em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Natanael em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético empatou em 1 a 1 com o Bahia nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-direito Natanael analisou o desempenho da equipe e avaliou que o Galo foi superior ao adversário, mas acabou deixando escapar a vitória por conta de um momento de instabilidade no início do segundo tempo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético empatou em 1 a 1 com o Bahia nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-direito Natanael analisou o desempenho da equipe e avaliou que o Galo foi superior ao adversário, mas acabou deixando escapar a vitória por conta de um momento de instabilidade no início do segundo tempo.

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    • Para o jogador, o Atlético fez uma boa atuação diante de um Bahia qualificado, mas pagou caro pelos minutos em que recuou e teve dificuldades para conter a pressão ofensiva do time baiano. Veja:

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    — No meu modo de ver a gente fez um bom jogo. Pagamos caro pelos primeiros 15 minutos do segundo tempo, onde a equipe baixou o bloco e entramos um pouco mais desconcentrados, acabamos sofrendo o gol de transição. No jogo como um todo acho que fizemos uma boa partida, conseguimos ter superioridade contra a equipe do Bahia, que é uma equipe muito qualificada — afirmou Natanael.

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    Onde o Atlético precisa melhorar?

    O lateral também apontou aspectos que precisam ser ajustados para a sequência da temporada. Apesar dos pontos a corrigir, Natanael considerou positiva a atuação do Atlético no retorno ao calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo.

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    Segundo ele, a equipe precisa ser mais consistente defensivamente nos momentos em que optar por baixar as linhas e evitar oscilações durante as partidas.

    — Vejo como positivo essa volta. Creio que a equipe cresceu em alguns aspectos, mas tem alguns pontos que precisa melhorar, principalmente quando baixa o bloco. Temos que ser mais firmes defensivamente para não sofrer o gol e também melhorar essa alternância de domínios durante o jogo. Temos que evoluir nisso para ser uma equipe mais coesa e sair com a vitória — completou o lateral.

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    Natanael em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Natanael em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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