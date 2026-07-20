Após a pausa, Atlético volta com objetivo claro para a temporada Galo retorna ao calendário oficial nesta terça-feira (21) contra o Bahia

O Atlético encerrou a preparação durante a pausa para a Copa do Mundo e volta ao calendário oficial nesta terça-feira (21), quando recebe o Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para o segundo semestre, o clube tem um objetivo bem definido: garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2027 e voltar a disputar a principal competição sul-americana após duas temporadas.

O Atlético encerrou a preparação durante a pausa para a Copa do Mundo e volta ao calendário oficial nesta terça-feira (21), quando recebe o Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para o segundo semestre, o clube tem um objetivo bem definido: garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2027 e voltar a disputar a principal competição sul-americana após duas temporadas.

A meta foi estabelecida pela diretoria ainda no início da temporada. Depois de disputar a Copa Sul-Americana nestes dois últimos anos, o planejamento do clube é recolocar o Atlético entre os representantes brasileiros na Libertadores.

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Para alcançar esse objetivo, o Galo tem três caminhos possíveis. O primeiro é terminar o Campeonato Brasileiro dentro da zona de classificação para a competição continental. As outras possibilidades passam pelos títulos da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil, ambos garantindo vaga direta na Libertadores. Na Copa do Brasil, além do campeão, o vice-campeão também assegura classificação para a edição seguinte da competição continental, novidade implementada nesta temporada.

Situação do Atlético nas competições

No Campeonato Brasileiro, a missão é se aproximar do grupo de classificação. O Atlético espera aproveitar a retomada da temporada para apresentar um desempenho mais consistente e subir na tabela. Atualmente, a equipe soma 24 pontos e ocupa a nona colocação, iniciando a rodada a seis pontos do Athletico-PR, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores.

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O primeiro compromisso será nesta terça-feira (21), às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV. Um resultado positivo pode recolocar o Galo na briga pelas primeiras posições antes do início do segundo turno.

Na Copa do Brasil, o Atlético está classificado para as oitavas de final e enfrentará o Juventude. O jogo de ida será disputado no dia 1º de agosto, na Arena MRV, enquanto a partida de volta acontece em 4 de agosto, em Caxias do Sul.

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Já na Copa Sul-Americana, o adversário das oitavas de final ainda será definido. O Galo enfrentará o vencedor do confronto de playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino, em busca de seguir vivo na disputa pelo título continental e, consequentemente, por uma vaga direta na próxima Libertadores.

Time Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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