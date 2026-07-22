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Volante se reapresenta após problemas familiares e volta a ficar disponível no Atlético

Jogar havia sido liberado pelo clube após a disputa da Copa do Mundo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
22/07/2026 12:54
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Alan Franco em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan Franco Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O volante Alan Franco se reapresentou ao Atlético na manhã desta quarta-feira (22) e voltou a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez. O equatoriano havia sido liberado pelo clube para permanecer em seu país natal, onde resolveu questões familiares após a participação na Copa do Mundo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O volante Alan Franco se reapresentou ao Atlético na manhã desta quarta-feira (22) e voltou a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez. O equatoriano havia sido liberado pelo clube para permanecer em seu país natal, onde resolveu questões familiares após a participação na Copa do Mundo.

Franco disputou o Mundial pela seleção do Equador ao lado dos companheiros de Atlético Alan Minda e Preciado. A equipe equatoriana foi eliminada pelo México na segunda fase da competição, no dia 30 de junho. Após a campanha, os três jogadores receberam cerca de dez dias de férias.

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Na reapresentação do elenco, Minda e Preciado retornaram normalmente à Cidade do Galo. Já Alan Franco permaneceu no Equador com autorização do Atlético para resolver problemas familiares, adiando sua volta aos treinamentos.

Com a reapresentação desta quarta-feira (22), o volante volta a ser opção para Eduardo Domínguez e fica disponível para os próximos compromissos do Atlético na temporada.

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Alan Franco na Copa

Dos equatorianos do Atlético na Copa do Mundo, Alan Franco foi o único titular absoluto da seleção. Volante de origem, o jogador atua improvisado como lateral-direito na equipe comandada por Sebastián Beccacece e começou entre os 11 iniciais nas quatro partidas do Equador no torneio.

O desempenho individual de Franco acompanhou a campanha da seleção equatoriana: regular, mas sem grande destaque. A atuação mais criticada foi justamente na derrota para o México, quando teve dificuldades na marcação e recebeu avaliações abaixo da média.

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Scarpa e Alan Franco comemoram gol do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Scarpa e Alan Franco comemoram gol do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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