Volante se reapresenta após problemas familiares e volta a ficar disponível no Atlético
Jogar havia sido liberado pelo clube após a disputa da Copa do Mundo
O volante Alan Franco se reapresentou ao Atlético na manhã desta quarta-feira (22) e voltou a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez. O equatoriano havia sido liberado pelo clube para permanecer em seu país natal, onde resolveu questões familiares após a participação na Copa do Mundo.
Franco disputou o Mundial pela seleção do Equador ao lado dos companheiros de Atlético Alan Minda e Preciado. A equipe equatoriana foi eliminada pelo México na segunda fase da competição, no dia 30 de junho. Após a campanha, os três jogadores receberam cerca de dez dias de férias.
Na reapresentação do elenco, Minda e Preciado retornaram normalmente à Cidade do Galo. Já Alan Franco permaneceu no Equador com autorização do Atlético para resolver problemas familiares, adiando sua volta aos treinamentos.
Com a reapresentação desta quarta-feira (22), o volante volta a ser opção para Eduardo Domínguez e fica disponível para os próximos compromissos do Atlético na temporada.
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Alan Franco na Copa
Dos equatorianos do Atlético na Copa do Mundo, Alan Franco foi o único titular absoluto da seleção. Volante de origem, o jogador atua improvisado como lateral-direito na equipe comandada por Sebastián Beccacece e começou entre os 11 iniciais nas quatro partidas do Equador no torneio.
O desempenho individual de Franco acompanhou a campanha da seleção equatoriana: regular, mas sem grande destaque. A atuação mais criticada foi justamente na derrota para o México, quando teve dificuldades na marcação e recebeu avaliações abaixo da média.
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