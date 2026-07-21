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Dê suas notas: Atlético quase leva virada, mas segura empate com Bahia

Bahia quase virou no fim, mas Atlético segurou empate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 21:47
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Jogadores disputam a bola
Jogadores disputam a bola em Atlético Mineiro e Bahia pelo Brasileirão. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Bahia empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (21), na Arena MRV. O resultado manteve as equipes em posições intermediárias e de elite na tabela: o Galo chegou aos 25 pontos, ocupando momentaneamente a 10ª colocação, enquanto o Tricolor Baiano somou 30 pontos, permanecendo em 6º lugar.

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    Jogadores disputam a bola
    Reinier e Erick disputam posse de bola na partida entre Atlético Mineiro e Bahia. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    O jogo: equilíbrio e gols

    O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio e disputa, com as duas equipes encontrando dificuldades para furar as defesas adversárias e transformar a posse de bola em chances reais de gol. O placar só foi inaugurado na reta final da etapa inicial, aos 49 minutos, quando após uma cobrança de escanteio e pressão ofensiva, Bernard cruzou para a área e Ruan cabeceou firme para colocar o Atlético em vantagem.

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    Na volta do intervalo, o Bahia demonstrou maior agressividade e não demorou a igualar o marcador. Aos 11 minutos do segundo tempo, após um erro de domínio de Ruan no meio-campo, Rodrigo Nestor conduziu um contra-ataque rápido e inverteu a jogada para Ademir, que finalizou com precisão para empatar a partida. Após sofrer o gol, o Atlético intensificou a pressão e teve maior volume ofensivo, mas parou na sólida organização defensiva da equipe baiana, que segurou o 1 a 1 até o apito final.

    O atacante Ademir foi eleito o destaque do Bahia, sendo a principal válvula de escape do time pela velocidade no lado direito. Pelo lado mineiro, o centroavante Cassierra teve atuação discreta, participando pouco das ações ofensivas. A arbitragem de Bráulio da Silva Machado foi alvo de críticas, com decisões que geraram revolta em campo.

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