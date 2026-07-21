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Domínguez admite carência ofensiva e revela procura do Atlético por um centroavante

Treinador afirmou que o Galo está atrás de um atacante no mercado

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 23:18
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Eduardo Dominguez em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Eduardo Dominguez em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena MRV, e poderia ter saído com a vitória. No entanto, a equipe voltou a esbarrar na falta de efetividade nas finalizações e na carência ofensiva. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho do setor e revelou que o clube busca a contratação de um centroavante nesta janela de transferências.
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O Atlético ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena MRV, e poderia ter saído com a vitória. No entanto, a equipe voltou a esbarrar na falta de efetividade nas finalizações e na carência ofensiva. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho do setor e revelou que o clube busca a contratação de um centroavante nesta janela de transferências.

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    Questionado sobre a dificuldade do time em transformar as chances criadas em gols, o treinador confirmou que a diretoria procura um camisa 9, mas ressaltou que a situação financeira do clube limita os investimentos.

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    — Estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que necessitam muito investimento, e já sabemos como é a postura do clube, que já fez um investimento na janela de janeiro — afirmou.

    Apesar de reconhecer a necessidade de reforçar o ataque, Domínguez saiu em defesa dos jogadores que já fazem parte do elenco e destacou que a equipe produziu oportunidades suficientes para vencer a partida.

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    — Sabemos também que não podemos "cair" contra nossos atacantes após só uma partida, porque criamos muitas oportunidades de gol. Não pudemos finalizar da melhor maneira, mas estamos trabalhando muito nisso. Tenho tranquilidade porque criamos as chances. Eu não estaria tranquilo se não tivéssemos tido oportunidades — completou o técnico.

    Pedido por reforços ainda não foi atendido pelo Atlético

    Domínguez também comentou sobre as declarações feitas meses atrás, quando afirmou que o elenco precisava de reforços. Até o momento, o Atlético anunciou apenas a contratação do zagueiro Léo Duarte, que chegou para substituir Junior Alonso, negociado com o Atlanta United:

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    — O que eu sei é que a diretoria está trabalhando forte. Não ter investimento não quer dizer que não possamos trazer bons jogadores. Se isso acontecer, estamos esperando. Ainda temos a janela aberta, o clube tem tempo. Precisamos ter tranquilidade para saber o que queremos fazer e como vamos fazer. O clube já foi muito claro sobre isso. Depois que a janela fechar, podemos falar — concluiu o treinador

    Eduardo Domínguez (Foto: Fernando Moreno / GazetaPress)
    Eduardo Domínguez (Foto: Fernando Moreno / GazetaPress)

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