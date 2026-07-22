Atlético: Dudu não pode se transferir para outra equipe da Série A; entenda Camisa 92 deve permanecer no Galo para o restante da temporada

O atacante Dudu não poderá defender outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro nesta janela de transferências. O jogador completou seu 12º jogo na competição pelo Atlético e ultrapassou o limite estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no regulamento do torneio.

O atacante Dudu não poderá defender outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro nesta janela de transferências. O jogador completou seu 12º jogo na competição pelo Atlético e ultrapassou o limite estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no regulamento do torneio.

As regras do Campeonato Brasileiro determinam que um atleta pode atuar por, no máximo, 11 partidas por um clube caso queira se transferir para outra equipe da mesma competição. Ao atingir o 12º jogo pelo Galo, Dudu fica impedido de defender qualquer outro rival da elite nacional até o fim desta edição do Brasileirão.

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O atacante entrou em campo no empate por 1 a 1 entre Atlético e Bahia, na Arena MRV, nesta terça-feira (21) pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dudu foi acionado aos 22 minutos do segundo tempo, substituindo Victor Hugo, e permaneceu cerca de 23 minutos em campo.

Nos últimos jogos, o camisa 92 perdeu espaço sob o comando de Eduardo Domínguez. Nas dez partidas mais recentes da equipe com o treinador argentino, Dudu foi utilizado em apenas quatro oportunidades, todas saindo do banco de reservas.

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Apesar das especulações sobre uma possível saída nesta janela, o atacante afirmou recentemente que está feliz no Atlético e focado na sequência da temporada. Além disso, o Lance! apurou que o clube conta com o jogador para o restante de 2026.

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Dudu pelo Atlético

Dudu chegou ao Atlético em maio de 2025, após rescindir seu contrato com o Cruzeiro, em uma oportunidade de mercado aproveitada pela diretoria alvinegra.

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Em sua primeira temporada pelo Galo, disputou 26 partidas, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.

Já em 2026, o atacante iniciou o ano como titular no esquema de Jorge Sampaoli, mas perdeu espaço após a chegada de Eduardo Domínguez. Desde então, passou a ser utilizado majoritariamente no segundo tempo das partidas. Na atual temporada, soma 28 jogos, quatro gols e duas assistências.

Dudu em Atlético x Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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