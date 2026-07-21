logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão: confira

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21) às 19h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 18:31
Favorite o Lance! no Google
Vestiário Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético está escalado para enfrentar o Bahia em jogo da 19° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta terça-feira (21) às 19h30 na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Bahia em jogo da 19° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta terça-feira (21) às 19h30 na Arena MRV.

  • Atlético comemora gol contra o Botafogo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Contra o Bahia, Atlético aposta na força da Arena MRV para ‘largar bem’ no retorno

    Atlético Mineiro
    Há 8 horas
  • Treino Atlético durante a intertemporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Após a pausa, Atlético volta com objetivo claro para a temporada

    Atlético Mineiro
    Há 1 dia
  • Intertemporada Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Balanço da intertemporada do Atlético: destaques, novidades e o que ficou de positivo

    Atlético Mineiro
    Há 1 dia

    • ➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

    Como chegam as equipes?

    O Atlético faz sua reestreia no calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. O Galo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo depois de quase dois meses sem partidas oficiais.

    continua após a publicidade

    Durante a intertemporada, a equipe comandada por Eduardo Domínguez optou por não disputar amistosos. O clube realizou apenas dois jogos-treino: um diante da equipe sub-20 e outro contra o Betim. O Atlético venceu ambos por 3 a 1, utilizando as atividades para dar ritmo ao elenco e ajustar a equipe para a sequência da temporada.

    Já o Bahia chega com mais ritmo de jogo. O Tricolor Baiano já retomou o calendário oficial e entrou em campo na última sexta-feira (18), quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação.

    continua após a publicidade

    Durante a intertemporada, o Bahia disputou dois amistosos. A equipe venceu o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 4 a 1, mas acabou derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, encerrando a preparação antes da retomada das competições oficiais.

    Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Bahia

    Atlético-MG x Bahia
    18° rodada - Campeonato Brasileiro
    📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
    📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
    🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
    🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
    📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

    continua após a publicidade

    ⚽ ESCALAÇÕES

    Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
    Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo; Bernard, Cassierra e Cuello

    Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
    Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Willian José e Ademir

    continua após a publicidade
    Vestiário Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Vestiário Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Atlético-MG e Bahia em ação durante partida

    Futebol Nacional

    Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata

    Há 27 minutos
    Thumb com escudo do Atlético-MG e Atlético-PI com a taça da Copa do Brasil

    Futebol Feminino

    Atlético Mineiro x Atlético Piauiense: Lance!TV transmite duelo pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina 2026

    Há 9 horas
    Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Futebol Nacional

    Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

    Há 10 horas
    Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)

    Há 14 horas
    Atlético comemora gol contra o Botafogo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Atlético Mineiro

    Contra o Bahia, Atlético aposta na força da Arena MRV para 'largar bem' no retorno

    Há 15 horas
    Atlético x Bahia onde assistir

    Onde Assistir

    Atlético-MG x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Eduardo Domínguez opções x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Primeiro desafio no retorno: as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bahia

    Treino Atlético durante a intertemporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Após a pausa, Atlético volta com objetivo claro para a temporada

    Intertemporada Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Balanço da intertemporada do Atlético: destaques, novidades e o que ficou de positivo

    Jogadores de Atlético e Cruzeiro disputam bola

    Atlético-MG e Cruzeiro empatam pelo Mineiro Sub-20

    Scarpa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

    Recuperado de lesão, Scarpa busca retomada no segundo semestre no Atlético

    Savinho (foto: reprodução Instagram)

    Atlético receberá quantia milionária por transferência de Savinho no futebol europeu

    Preciado em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Jogadores do Atlético que disputaram a Copa podem ser desfalques no retorno; entenda

    Scarpa em treinamento na Cidade do Galo

    Scarpa é liberado pelo DM do Atlético-MG e volta a ser opção para Domínguez

    Torcida do atlético participará de conselho da massa (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

    Ingressos de Atlético-MG x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar

    Crias da base Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)Gutte Atlético (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

    Crias da base do Atlético podem ter mais espaço no segundo semestre: veja nomes

    Atlético-MG e Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

    Atlético-MG alfineta o Flamengo em publicação; veja

    Barraca, jogadora do Flamengo que está emprestada para o Atlético-MG

    Atlético-MG foca na Copa do Brasil com Barraca consolidada na zaga

    Igor Gomes treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Quem pode deixar o Atlético nesta janela? Veja a situação dos jogadores