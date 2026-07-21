Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão: confira
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21) às 19h30 na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Bahia em jogo da 19° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta terça-feira (21) às 19h30 na Arena MRV.
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Como chegam as equipes?
O Atlético faz sua reestreia no calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. O Galo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo depois de quase dois meses sem partidas oficiais.
Durante a intertemporada, a equipe comandada por Eduardo Domínguez optou por não disputar amistosos. O clube realizou apenas dois jogos-treino: um diante da equipe sub-20 e outro contra o Betim. O Atlético venceu ambos por 3 a 1, utilizando as atividades para dar ritmo ao elenco e ajustar a equipe para a sequência da temporada.
Já o Bahia chega com mais ritmo de jogo. O Tricolor Baiano já retomou o calendário oficial e entrou em campo na última sexta-feira (18), quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação.
Durante a intertemporada, o Bahia disputou dois amistosos. A equipe venceu o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 4 a 1, mas acabou derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, encerrando a preparação antes da retomada das competições oficiais.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Bahia
Atlético-MG x Bahia
18° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo; Bernard, Cassierra e Cuello
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Willian José e Ademir
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