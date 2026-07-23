Quem pode surpreender no Atlético no segundo semestre? Cissé desponta como candidato Jovem africano briga por uma vaga no meio campo do Galo

O Atlético terá uma intensa maratona de jogos no segundo semestre e precisará de um elenco forte para manter o nível de competitividade nas três competições que disputa. Diante desse cenário, alguns jogadores podem ganhar protagonismo, e Cissé aparece como um dos principais candidatos a surpreender. O jovem meio-campista busca mais minutos sob o comando de Eduardo Domínguez e pode se firmar como uma importante alternativa para o setor.

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O Atlético terá uma intensa maratona de jogos no segundo semestre e precisará de um elenco forte para manter o nível de competitividade nas três competições que disputa. Diante desse cenário, alguns jogadores podem ganhar protagonismo, e Cissé aparece como um dos principais candidatos a surpreender. O jovem meio-campista busca mais minutos sob o comando de Eduardo Domínguez e pode se firmar como uma importante alternativa para o setor.

Considerado uma das principais promessas do clube, Cissé foi integrado ao elenco profissional no início da temporada. Desde então, recebeu oportunidades ao longo do primeiro semestre e agora espera conquistar ainda mais espaço na segunda metade final do ano.

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Na reestreia do Atlético após a pausa para a Copa do Mundo, diante do Bahia, havia a expectativa de que o jovem pudesse iniciar a partida entre os titulares. No entanto, Domínguez optou por mantê-lo no banco de reservas. Cissé entrou apenas no segundo tempo e atuou por cerca de 25 minutos.

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Como Cissé pode ajudar o Atlético?

A principal característica de Cissé é a intensidade e versatilidade. O meio-campista pode atuar como segundo volante, sua posição de origem, mas também desempenha a função de primeiro volante, terceiro homem de meio-campo e até aberto pelos lados quando necessário.

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Além da capacidade de atuar em diferentes funções, o jovem se destaca pela velocidade e pelo dinamismo, características que podem dar mais intensidade ao meio-campo atleticano. Outro ponto forte é a chegada ao ataque. Cissé costuma infiltrar na área como elemento surpresa para finalizar as jogadas e também tem qualidade para dar o último passe no campo ofensivo.

Sem a bola, o jogador contribui com intensidade na marcação, recuperação da posse e pressão pós-perda, além de ser importante na pressão alta exercida pelo Atlético no campo de defesa adversário.

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Temporada de Cissé

Cissé foi promovido ao elenco principal do Atlético no início da temporada para a disputa do Campeonato Mineiro. O desempenho chamou a atenção da comissão técnica, e o volante permaneceu em definitivo no grupo profissional, ganhando espaço ao longo do ano.

Com boas atuações, o jovem passou a ser visto como uma alternativa real para a equipe titular. Em 2026, já disputou 20 partidas, marcou um gol e vive um momento de ascensão na carreira.

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O bom desempenho também lhe rendeu a primeira convocação para a seleção principal da Guiné. Na estreia, Cissé teve participação decisiva ao marcar um gol e distribuir uma assistência.

Cissé Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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