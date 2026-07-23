Quem pode surpreender no Atlético no segundo semestre? Cissé desponta como candidato
Jovem africano briga por uma vaga no meio campo do Galo
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O Atlético terá uma intensa maratona de jogos no segundo semestre e precisará de um elenco forte para manter o nível de competitividade nas três competições que disputa. Diante desse cenário, alguns jogadores podem ganhar protagonismo, e Cissé aparece como um dos principais candidatos a surpreender. O jovem meio-campista busca mais minutos sob o comando de Eduardo Domínguez e pode se firmar como uma importante alternativa para o setor.
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Considerado uma das principais promessas do clube, Cissé foi integrado ao elenco profissional no início da temporada. Desde então, recebeu oportunidades ao longo do primeiro semestre e agora espera conquistar ainda mais espaço na segunda metade final do ano.
Na reestreia do Atlético após a pausa para a Copa do Mundo, diante do Bahia, havia a expectativa de que o jovem pudesse iniciar a partida entre os titulares. No entanto, Domínguez optou por mantê-lo no banco de reservas. Cissé entrou apenas no segundo tempo e atuou por cerca de 25 minutos.
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Como Cissé pode ajudar o Atlético?
A principal característica de Cissé é a intensidade e versatilidade. O meio-campista pode atuar como segundo volante, sua posição de origem, mas também desempenha a função de primeiro volante, terceiro homem de meio-campo e até aberto pelos lados quando necessário.
Além da capacidade de atuar em diferentes funções, o jovem se destaca pela velocidade e pelo dinamismo, características que podem dar mais intensidade ao meio-campo atleticano. Outro ponto forte é a chegada ao ataque. Cissé costuma infiltrar na área como elemento surpresa para finalizar as jogadas e também tem qualidade para dar o último passe no campo ofensivo.
Sem a bola, o jogador contribui com intensidade na marcação, recuperação da posse e pressão pós-perda, além de ser importante na pressão alta exercida pelo Atlético no campo de defesa adversário.
Temporada de Cissé
Cissé foi promovido ao elenco principal do Atlético no início da temporada para a disputa do Campeonato Mineiro. O desempenho chamou a atenção da comissão técnica, e o volante permaneceu em definitivo no grupo profissional, ganhando espaço ao longo do ano.
Com boas atuações, o jovem passou a ser visto como uma alternativa real para a equipe titular. Em 2026, já disputou 20 partidas, marcou um gol e vive um momento de ascensão na carreira.
O bom desempenho também lhe rendeu a primeira convocação para a seleção principal da Guiné. Na estreia, Cissé teve participação decisiva ao marcar um gol e distribuir uma assistência.
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