Éverson aponta prioridade do Atlético e projeta sequência na temporada Galo segue vivo em três competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana

Após o empate por 1 a 1 entre Atlético e Bahia, nesta terça-feira (21), na Arena MRV, o goleiro Éverson falou sobre as prioridades do clube para o restante da temporada. O camisa 22 analisou a situação do Galo nas três competições que disputa e projetou a sequência de jogos decisivos que a equipe terá nas próximas semanas.

Após o empate por 1 a 1 entre Atlético e Bahia, nesta terça-feira (21), na Arena MRV, o goleiro Éverson falou sobre as prioridades do clube para o restante da temporada. O camisa 22 analisou a situação do Galo nas três competições que disputa e projetou a sequência de jogos decisivos que a equipe terá nas próximas semanas.

O Atlético segue vivo em três torneios em 2026. A equipe está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de ocupar a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos.

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Para Éverson, o clube não irá priorizar apenas uma competição. O goleiro afirmou que o objetivo é manter o time competitivo em todas as frentes e buscar chegar o mais longe possível. Veja:

— A prioridade é passar nas copas como a gente passou e fazer um bom Brasileiro. A gente sabe que nos dois últimos anos acabou ficando com uma pontuação abaixo no Brasileiro, apesar de ter chegado em três finais de quatro copas. A gente sabe da importância do Brasileiro — analisou Éverson

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Éverson projeta sequência do Atlético

O goleiro também comentou sobre a sequência de compromissos do Atlético. O próximo desafio será diante do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, no domingo, às 19h30, no Allianz Parque. Na sequência, o Galo terá os confrontos contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Éverson destacou a necessidade de corrigir detalhes para que a equipe volte a conquistar resultados positivos e ressaltou a importância de pontuar fora de casa diante do Palmeiras.

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— Trabalhar para buscar esse ponto fora contra um adversário tão difícil, líder da competição, que é o Palmeiras. Trabalhar para pontuar. De 2020 para cá a gente vem fazendo bons jogos lá e vamos em busca de tentar pontuar — disse Éverson

Na avaliação do goleiro, o Atlético voltou bem fisicamente após a pausa no calendário e tende a evoluir com a sequência de partidas.

— Tem detalhes a melhorar. Fisicamente a gente voltou muito bem e, com o ritmo dos jogos, vamos nos adaptar. Teremos partidas difíceis contra o Bahia, o Palmeiras e os dois jogos da Copa do Brasil contra o Juventude. Respeitamos o adversário, mas sabemos da importância de conquistar essa classificação — finalizou o goleiro.

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Éverson em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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