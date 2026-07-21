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Atlético-MG e Bahia empatam na Arena MRV pelo Brasileirão

Galo marcou no primeiro tempo, mas o Tricolor buscou a igualdade na etapa complementar

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 21:28
Atualizado há 2 minutos
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Atlético x Bahia Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x Bahia Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Atlético e Bahia empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ruan abriu o placar para o Galo ainda no primeiro tempo, mas, logo no início da etapa complementar, Ademir deixou tudo igual para a equipe baiana. O empate persistiu até o apito final.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético e Bahia empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ruan abriu o placar para o Galo ainda no primeiro tempo, mas, logo no início da etapa complementar, Ademir deixou tudo igual para a equipe baiana. O empate persistiu até o apito final.

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    Atlético-MG x Bahia: como foi o jogo?

    Primeiro tempo

    Atlético e Bahia fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e muito disputado. As duas equipes encontraram dificuldades para criar jogadas, trocar passes no terço final e transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol.

    O cenário da partida mudou apenas na reta final da etapa inicial. Após uma cobrança de escanteio, a defesa do Bahia afastou parcialmente a bola, mas o Atlético manteve a pressão. Bernard recebeu pela esquerda e fez novo cruzamento para a área. Ruan levou a melhor na disputa com o marcador e cabeceou firme, sem chances para o goleiro, abrindo o placar e colocando o Galo em vantagem antes do intervalo.

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    Ruan comemora gol marcado para o Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Ruan comemora gol marcado para o Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Segundo tempo

    Na volta do intervalo, o Bahia retornou mais agressivo em busca do empate e conseguiu igualar o placar logo aos 11 minutos do segundo tempo. Ruan errou o domínio de uma bola no meio-campo e acabou desarmado, dando início a um rápido contra-ataque. Rodrigo Nestor conduziu a jogada e fez a inversão para Ademir, que apareceu livre pela direita, dominou e finalizou com precisão para vencer Everson e deixar tudo igual.

    Após sofrer o empate, o Atlético passou a ter mais posse de bola e pressionou em busca do gol da vitória. Apesar do maior volume ofensivo, a equipe encontrou dificuldades para furar a defesa do Bahia, que se fechou bem e conseguiu segurar o resultado até o apito final.

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    Ademir comemora gol do Bahia (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Ademir comemora gol do Bahia (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Um dos principais lances da partida foi o gol de empate do Bahia, logo no início do segundo tempo. Ademir aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual no placar, e o 1 a 1 permaneceu até o apito final, definindo o resultado da partida.

    Deu aula 🏅

    Ademir foi um dos destaques do Bahia na partida. O atacante marcou o gol da equipe baiana e foi a principal válvula de escape do setor ofensivo. Atuando pelo lado direito, o camisa 7 explorou a velocidade e o um contra um, levando perigo à defesa do Atlético sempre que encontrava espaço para acelerar.

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    Ficou abaixo 📉

    O centroavante do Atlético, Cassierra, teve uma atuação discreta. O camisa 9 participou pouco das ações ofensivas, permanecendo preso entre os zagueiros do Bahia durante boa parte da partida. Nas poucas oportunidades que teve para balançar as redes, não conseguiu finalizar com qualidade e acabou passando em branco.

    Ficha do jogo ✅

    Atlético-MG 1 x 1 Bahia
    18° rodada - Campeonato Brasileiro
    📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
    📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    🥅 Gols: Ruan (CAM) / Ademir (BAH)
    🟨 Cartões amarelos: Zé Guilherme, Erick (BAH)
    🟥 Cartões vermelhos: -

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    Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
    Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon (Cissé), Tomás Pérez e Victor Hugo (Dudu); Bernard, Cassierra e Cuello

    Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
    Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Willian José (Ruan Pablo e Ademir (Everton Ribeiro)

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    🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
    🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
    📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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