Balanço da intertemporada do Atlético: destaques, novidades e o que ficou de positivo
Galo encerra a preparação para o retorno oficial do calendário
O Atlético encerra nesta segunda-feira (20) a intertemporada realizada durante a pausa para a Copa do Mundo. Após quase um mês de preparação na Cidade do Galo, a equipe comandada por Eduardo Domínguez agora volta o foco para a retomada do calendário, buscando transformar o período de treinamentos em um melhor desempenho no restante da temporada.
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Depois da última partida oficial, disputada em 30 de maio, os jogadores receberam cerca de três semanas de férias e se reapresentaram no CT em 22 de junho. Desde então, o elenco realizou treinamentos diários e intensos, com atividades técnicas, táticas e físicas visando a sequência da temporada.
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Jogos-treino
Durante a intertemporada, o Atlético optou por não realizar amistosos e fez apenas dois jogos-treino.
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O primeiro foi diante da equipe sub-20, na Arena MRV. Os profissionais venceram por 3 a 1, com dois gols de Bernard e um de Igor Gomes.
Na sequência, o Galo recebeu o Betim na Cidade do Galo e voltou a vencer por 3 a 1. Cassierra marcou duas vezes, enquanto Reinier completou o placar.
Além dos destaques ofensivos, Everson também chamou atenção nas atividades. O goleiro defendeu um pênalti em cada um dos jogos-treino, sendo decisivo nas duas ocasiões.
Contratações e saídas
O clube também aproveitou a pausa para realizar ajustes pontuais no elenco. Como já havia sinalizado a diretoria, o Atlético priorizou oportunidades de mercado, sem grandes investimentos.
A única contratação foi o zagueiro Léo Duarte, que chegou ainda no início da intertemporada para ocupar a vaga deixada por Junior Alonso, negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos.
Em relação às saídas, o atacante Iseppe foi emprestado ao Nacional, da Ilha da Madeira, por uma temporada. O contrato prevê opção de compra ao fim do vínculo.
Departamento médico
No departamento médico, Patrick e Índio seguem em recuperação de lesões graves e ainda não têm previsão de retorno aos gramados. Patrick, no entanto, já foi visto realizando corridas em separado durante alguns treinamentos.
A principal notícia positiva ficou por conta de Gustavo Scarpa. O meia se recuperou da artroscopia realizada no joelho direito em maio, voltou a treinar normalmente com o elenco na última semana e está liberado para a sequência da temporada.
Por outro lado, o Atlético ganhou um problema justamente com seu principal reforço da janela. Léo Duarte sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante um treinamento e terá de adiar sua estreia pelo clube. O Atlético não divulgou um prazo para a recuperação do defensor.
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