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Balanço da intertemporada do Atlético: destaques, novidades e o que ficou de positivo

Galo encerra a preparação para o retorno oficial do calendário

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/07/2026 11:09
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Intertemporada Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Intertemporada Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético encerra nesta segunda-feira (20) a intertemporada realizada durante a pausa para a Copa do Mundo. Após quase um mês de preparação na Cidade do Galo, a equipe comandada por Eduardo Domínguez agora volta o foco para a retomada do calendário, buscando transformar o período de treinamentos em um melhor desempenho no restante da temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético encerra nesta segunda-feira (20) a intertemporada realizada durante a pausa para a Copa do Mundo. Após quase um mês de preparação na Cidade do Galo, a equipe comandada por Eduardo Domínguez agora volta o foco para a retomada do calendário, buscando transformar o período de treinamentos em um melhor desempenho no restante da temporada.

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    • Depois da última partida oficial, disputada em 30 de maio, os jogadores receberam cerca de três semanas de férias e se reapresentaram no CT em 22 de junho. Desde então, o elenco realizou treinamentos diários e intensos, com atividades técnicas, táticas e físicas visando a sequência da temporada.

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    Jogos-treino

    Durante a intertemporada, o Atlético optou por não realizar amistosos e fez apenas dois jogos-treino.

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    • O primeiro foi diante da equipe sub-20, na Arena MRV. Os profissionais venceram por 3 a 1, com dois gols de Bernard e um de Igor Gomes.

    Na sequência, o Galo recebeu o Betim na Cidade do Galo e voltou a vencer por 3 a 1. Cassierra marcou duas vezes, enquanto Reinier completou o placar.

    Além dos destaques ofensivos, Everson também chamou atenção nas atividades. O goleiro defendeu um pênalti em cada um dos jogos-treino, sendo decisivo nas duas ocasiões.

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    Cassierra gol jogo treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Cassierra gol jogo treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Contratações e saídas

    O clube também aproveitou a pausa para realizar ajustes pontuais no elenco. Como já havia sinalizado a diretoria, o Atlético priorizou oportunidades de mercado, sem grandes investimentos.

    A única contratação foi o zagueiro Léo Duarte, que chegou ainda no início da intertemporada para ocupar a vaga deixada por Junior Alonso, negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos.

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    Em relação às saídas, o atacante Iseppe foi emprestado ao Nacional, da Ilha da Madeira, por uma temporada. O contrato prevê opção de compra ao fim do vínculo.

    Léo Duarte treino Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Léo Duarte treino Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Departamento médico

    No departamento médico, Patrick e Índio seguem em recuperação de lesões graves e ainda não têm previsão de retorno aos gramados. Patrick, no entanto, já foi visto realizando corridas em separado durante alguns treinamentos.

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    A principal notícia positiva ficou por conta de Gustavo Scarpa. O meia se recuperou da artroscopia realizada no joelho direito em maio, voltou a treinar normalmente com o elenco na última semana e está liberado para a sequência da temporada.

    Por outro lado, o Atlético ganhou um problema justamente com seu principal reforço da janela. Léo Duarte sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante um treinamento e terá de adiar sua estreia pelo clube. O Atlético não divulgou um prazo para a recuperação do defensor.

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    Scarpa treino Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Scarpa treino Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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