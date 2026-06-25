'Novos Cissés': Atlético mira joias africanas e encaminha chegada de um reforço Com o sucesso de Cissé, clube mineiro mantém radar ligado no continente africano

O sucesso de Cissé no Atlético fez o clube mineiro voltar os olhos com ainda mais atenção para o futebol africano em busca de novas promessas para integrar inicialmente as categorias de base e, futuramente, o elenco profissional. A diretoria alvinegra já tem uma negociação encaminhada e mantém outra em andamento por jovens talentos do continente.

O sucesso de Cissé no Atlético fez o clube mineiro voltar os olhos com ainda mais atenção para o futebol africano em busca de novas promessas para integrar inicialmente as categorias de base e, futuramente, o elenco profissional. A diretoria alvinegra já tem uma negociação encaminhada e mantém outra em andamento por jovens talentos do continente.

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O Atlético já possui acerto para a chegada do nigeriano Taiwo Maamun, meia-atacante de 17 anos que atua pelo 36 Lion FC, da Nigéria. O jogador desembarca no Brasil em setembro, quando completa 18 anos, para se apresentar ao clube.

Outro nome que está no radar do Galo é Abass Olasunkanmi, também nigeriano e de 17 anos, que defende o Beyond Limits FC. O atleta vem sendo monitorado de perto pelo clube, mas ainda não há um acordo firmado para sua contratação.

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Sucesso de Cissé mantém África no radar do Atlético

O sucesso de Mamady Cissé no Atlético foi resultado de um trabalho considerado minucioso e planejado pelo clube, que estruturou um processo específico para acelerar sua adaptação e desenvolvimento técnico e físico até o nível do futebol profissional.

Natural da Guiné, Cissé chegou ao Atlético em maio de 2025, após ser descoberto em um torneio de juniores realizado na África. O jogador foi observado e posteriormente captado pelo CIGA (Centro de Informação do Galo), passando a integrar inicialmente a equipe sub-20 do clube.

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Segundo o diretor de futebol Paulo Bracks, a contratação do atleta representou um desafio interno para o clube. Vindo de outro continente, Cissé precisou passar por um processo de adaptação à cultura, ao idioma e ao estilo do futebol brasileiro. Para facilitar essa transição, o Atlético disponibilizou até um tradutor para acompanhar o jogador, cuja língua nativa é o francês.

Além das questões culturais, o jogador também exigiu um trabalho físico específico. Ao chegar ao clube, apresentava um biotipo ainda em desenvolvimento para o nível profissional. Com isso, o Atlético implementou um plano individual de nutrição e fortalecimento muscular, que resultou em um ganho de nove quilos de massa magra ao longo de nove meses.

Com a evolução, Cissé foi promovido ao elenco profissional. O volante iniciou o Campeonato Mineiro atuando com a equipe alternativa, mas rapidamente se destacou e passou a ser incorporado de forma definitiva ao grupo principal. Na temporada, já soma 19 partidas pelo Galo, com dois gols marcados e atuações consistentes.

Cissé Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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